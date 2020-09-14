اقتراح الفاتح من ديسمبر كتاريخ للدخول الجامعي الجديد لحاملي شهادة البكالوريا الجدد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الإثنين، عن اقتراح الفاتح من شهر ديسمبر كتاريخ لبداية الدخول الجامعي الجديد مع حاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع لدى استضافته في القناة الإذاعية الوطنية الأولى ضمن حصة “ضيف الصباح”، أنه تم اقتراح هذا التاريخ لانتظار ظهور نتائج شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020، وللقيام بعملية تسجيل وتوجيه الناجحين.

كما قال بن زيان إن هناك عمل لتحسين الخدمات الجامعية منها النقل، الإيواء، والإطعام على المدى القصير وأن هناك دراسة لإصلاح أكبر على المدى البعيد فيما يخص هذه الخدمات.

وكشف الوزير أن هذا الإصلاح سيشمل أيضا المنح المقدمة للطلبة، وأن هناك إمكانية لإعادة النظر فيها.