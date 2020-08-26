اقتراحات لتأمين الدخول المدرسي

اقترح تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية على الوزارة الوصية عدة إجراءات ومقترحات تخص امتحانات نهاية السنة والدخول المدرسي المقبل في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي تمر بها البلاد بتفشي جائحة كورونا ، حيث طالبت في بيان ممضى من طرف 4 نقابات اطلعت عليه “الوسط” تقليص عدد المترشحين في حجرات الامتحانات لضمان سلامة الجميع وتخصيص ميزانية إضافية لتسيير الامتحانات بغرض توفير مستلزمات الوقاية وكذا التغذية وعمل بالأمانة المكلفة بالامتحانات إلى جانب إصدار بروتوكول صحي مستمر حتى يتم السيطرة على الوباء كإجراء استشرافي وتحفظي، وفيما يخص الدخول المدرسي المقبل ناشد ذات المصدر الوصاية باعتماد آليات للحد من الاكتظاظ المتوقع داخل الأقسام بالاعتماد على التفويج ما يضمن الوقاية مع فتح مناصب تأطير كافية لتغطية العجز المسجل، إضافة إلى التكفل الجاد والعاجل بالأسلاك المتضررة على غرار أساتذة التعليم الابتدائي وموظفي للمصالح الاقتصادية ومستشاري التربية و مشرفي ومساعدي التربية ومديري المدارس الابتدائية وإيجاد حل نهائي لقضية الأساتذة المتعاقدين و كذا فتح مسابقات الترقية الداخلية الأسلاك الإدارية في الولايات التي توجد بها قوائم الاحتياط، هذا ونددت هذه النقابات بإقصائها في اتخاذ القرارات التي تخص القطاع رغم أنها شريك اجتماعي تهمه مصلحة القطاع .

أحسن مرزوق