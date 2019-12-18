افتتاح المكتب الثالث لشركة “ريغوس” العالمية

بارك مول سطيف

الإقتصاد
عن قسم التحرير 134

م.س

افتتحت “ريغوس” ، الشركة الرائدة عالمياً في مساحات العمل المرنة ، موقعها الجديد رسميًا في سطيف

في إطار الرغبة في أن تكون أقرب ما يمكن إلى رواد الأعمال في القارة ، أطلقت شركة “ريغوس” مكتبها الثالث في مجمع سطيف براك مول

العملية تمت في 5 ديسمبر ، الماضي تم افتتاح المركز ، الذي يقع في الطابق السادس عشر من سطيف بارك مول ، بحضور طارق أبو زينب ، مدير شركة “Regus Francophone Africa “ومالك خنفري المدير العام لـ SPA “Prombati” ،و قال أبوزينب “بالنسبة لهذه المؤسسة الأولى خارج الجزائر العاصمة ، اخترنا بارك مول سطيف ، لديناميكيته وحداثة”

المكان الجديد يتوفر على  671 مترًا مربعًا من مساحات العمل المتاحة لأصحاب المشاريع: 41 مكتبًا خاصًا ، و 120 محطة عمل ، وقاعة اجتماعات.

المكاتب الجاهزة مع جميع الخدمات الأساسية للشركات: سكرتير الهاتف وقاعات الاجتماعات وإدارة البريد والتوطين … “إ

يتمتع Regus Setif Park-Mall Center بموقع استراتيجي على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من محطة سطيف للقطارات و 20 دقيقة بالسيارة من مطار سطيف الدولي. عنوان مثالي للمسافرين من رجال الأعمال.

تقوم شركة Regus بتطوير شبكتها من المراكز التجارية في الجزائر بعد افتتاح أول موقعين لها في الجزائر: “Les Pins Maritime” في المحمدية و “مركز الأعمال” في باب الزوار.

بفضل وجودها في 20 دولة إفريقية وأكثر من 3000 موقع حول العالم ، فإن كونك عضوًا في Regus يتيح الوصول إلى مجتمع يضم 2.5 مليون عميل وشريك في جميع أنحاء العالم.

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