افتتاح الصالون الدولي الرقمي الأول للتجارة والتسويق بالجزائر

أعلنت شركة الأندلس للمعارض والتجارة، عن افتتاح فعاليات الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق، اليوم الأحد.

وحسب بيان للشركة، نقلته الإذاعة الجزائرية، شارك في الصالون، متعاملين جزائريين و10 عارضين من دول عربية وأجنبية.

وسيمتد هذا الصالون، إلى غاية الـ27 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة الفيتنام ضيف الشرف لهذه الطبعة.

بالإضافة إلى مشاركة اندونيسيا والصين والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة، وممثلين لشركات جزائرية.

ويعد الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق الأول من نوعه في الجزائر وافريقيا والثاني عالميا بعد معرض “هلا الصين”.

وقال مدير المعرض، عبد الرؤوف منير دودي، إن الصالون الدولي الرقمي للتجارة والتسويق في الجزائر تبوأ مكانته اللائقة كملتقى دولي دائم للشركات ولرجال الأعمال في العالم.

كما أعلن ذات المسؤول، عن تنظيم صالون دولي رقمي آخر لتصنيع الأغذية ستنطلق فعالياته ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل.