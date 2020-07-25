اعتماد 2635 جمعية في ظرف شهر من أصل 4 ألاف ملف تأسيس

كشف المستشار لدى رئيس الجمهورية, المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أنه تم اعتماد 2635 جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر من بين أزيد من 4000 ملف طلب تأسيس أودعت أمام الجهات المعنية, في اطار التسهيلات الجديدة المعتمدة في المجال.

و قال برمضان خلال لقاء تشاوري جمعه بممثلين عن الحركة الجمعوية بوهران أنه تم في ظرف شهر تسجيل إيداع ملفات تأسيس أزيد من 4.000 جمعية على المستوى الوطني وتم اعتماد 2.635 منها وتوجد 1376 طور الدراسة, فيما تم رفض ملفات 341 جمعية وتم تبليغ الرفض لأصحابها و ذكر بالمناسبة قرار تقليص مدة دراسة ملفات طلبات اعتماد الجمعيات إلى 10 أيام الذي اتخذته وزارة الداخلية بداية شهر جوان الفارط وتسهيلها للكثير من الإجراءات التي كانت تشكل عائقا في السابق أمام اعتماد الجمعيات, كما قال وذكر المستشار لدى رئيس الجهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج, بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون لدور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة مذكرا أن رئيس الجمهورية يؤكد دائما على أهمية المجتمع المدني وأهمية تطوير عمله ويولي الأهمية البالغة لدور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة, مشيرا الى أن تجسيد هذه الإرادة ميدانيا تجلى من خلال الإجراءات التسهيلية التي تقوم بتنفيذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية كما أشار إلى حرص رئيس الجمهورية على التواصل مع المجتمع المدني الذي يخاطبه من خلال لقاءاته بوسائل الإعلام لإضفاء الشفافية على القرارات المتخذة وحول مستقبل الجزائر والسياسات المتبعة التي تنتهجها الدولة وإشراك المجتمع المدني في التفكير في وضع تصورات لمستقبل الجزائر.

باية ع