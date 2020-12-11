اعتراف بسيادة أم تأييد احتلال؟

بقلم احسن خلاص

تتشكل سلسلة الوقائع هذه الأيام بشكل يوحي لنا وكأنها مقصودة ومدبرة سلفا لتؤدى على ركح يستحضر ذكريات مجيدة من الماضي التي تمتزج بأحداث تصنعها قوى مضادة للحق وحركية التاريخ. بالأمس احتفل العالم بما اعتبره مكسبا للبشرية في العصر الحديث وهو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي من أهم ما يحمل تقديس لحق الشعوب في تقرير مصيرها الذي حمل الجزائريين في الحادي عشر من ديسمبر عام 1960 للخروج في مظاهرات مطالبة بحق الشعب الجزائري بالسيادة على أرضه وعرضه الذي تكفله المواثيق الدولية وما يحمل اليوم الشعبين الفلسطيني والصحراوي لإثباته.

ونحن نحتقل كما باقي الشعوب الحرة السيدة بهذه الأيام التاريخية يعيدنا الرئيس الأمريكي الغادر المغادر دونالد ترامب إلى مقولة من الزمن الغابر لكنها لازمت مسار قضية الشعب الفلسطيني من يومها الأول إلى يومنا هذا، وهي مقولة “أعطى من لا يملك لمن لاستحق” يعيدنا إليها وهو يوقع مرسوما رئاسيا يقر به اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة مقابل إعلان المملكة المغربية إقامة علاقات كاملة وشاملة مع الكيان الصهيوني أي التجسيد العلني لما ظل اتفاقات سرية بين الكيانين المحتلين.

لقد كانت انتفاضة الشعب الجزائري في 11 ديسمبر 1960 تعبيرا صريحا عن أن التاريخ تصنعه الشعوب ولا تصنعه المراسيم والقرارات التعسفية مهما كان مصدرها. فقد سارعت فرنسا المحتلة بعد عامين فقط من دخولها الجزائر إلى إدخال الواقع الاستعماري الجديد في منظومتها القانونية فأصدرت في 22 جويلية من عام 1834 مرسوما ملكيا يقضي بإلحاق الجزائر رسميا بفرنسا قبل أن تتبعها مراسيم وقوانين أخرى تؤكد “السيادة الفرنسية” على الأقاليم الجزائرية المحتلة أهمها إدراج ذلك في الدستور الفرنسي للجمهورية الثالثة. وسارت السياسة الاستعمارية الفرنسية كواجب مقدس لتنفيذ البنود المنصوصة في تشريعات الدولة وقد وصلت بها الوقاحة إلى أن أقامت احتفالات صاخبة بمناسبة مرور المائة عام على الاحتلال الاستيطاني.

استعضنا بهذه المقاطع من تاريخ كفاح الجزائر للاحتلال الفرنسي لنؤكد أن القوى المضادة لحركية التاريخ مهما طال زمن هيمنتها على الوضع السائد إلا أن التاريخ لا تصنعه المراسيم والقرارات التي تمليها الصفقات الظرفية العابرة بل تصنعه إرادة الشعوب كما بين ذلك الشعب الجزائري الذي كان تحقيق استقلاله وسيادته بجدارة إيذانا برمي جميع المنظومة التشريعية الاستعمارية إلى مزبلة التاريخ وكما سيبين ذلك الشعبان الفلسطيني والصحراوي في العاجل أو في الآجل من الزمن.

لم تكن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 مخططا لها على مستويات عليا لقيادة الثورة بل كانت مبادرة من رجال آمنوا أن الثورة التحريرية لا يمكن أن تنتصر إلى باستنادها إلى عمق شعبي وأنه آن الأوان لأن يتجاوز العالم تلك النظرة التقليدية المبنية على أن النزاع في الجزائر لم يتجاوز حدود الصراع المسلح بين جبهة وجيش التحرير الوطنيين والحكومات الفرنسية المتعاقبة انتهى بالغلبة الميدانية لحكومة شارل دوغول وطويت بها القضية الجزائرية. فقد كانت صرخة الشعب إيذانا بتغيير الموازين بالرغم من الإنهاك الذي عرفته القوى الثورية على الأرض في الداخل.

ما أقدم عليه الرئيس الغادر والمغادر لا يعد خيانة للفلسطينيين والصحراويين وما بقي من صمود عربي ودولي فترامب لم يعد هؤلاء بشيء ولم يكن على سابق اتفاق معهم على أن يحفظ حق الشعوب في تقرير مصيرها ويقدسه لنتحدث اليوم عن خيانتهم، لكن الخيانة ثابتة في حق المواثيق الدولية التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول الموقعين عليها وهي المواثيق التي انبثق منها القانون الدولي. فلا يمكن النظر إلى ما فعله ترامب إلا بكونه شأنا داخليا أمريكيا وقد بدأت موجة الانتقادات ضد هذا القرار في الكونغرس ومجلس الشيوخ. فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية على قوتها وغطرستها لم تكن يوما مرجعا للحق الدولي ولم تكن الضمانة لاحترام حقوق الإنسان في العالم إذ نقل ترامب سفارة الولايات المتحدة إلى القدس وكونها عام 1948 من أوائل من اعترف بالكيان الصهيوني المغتصب لم ينتزع من الفلسطينيين والعرب الصامدين حقهم في الكفاح والاعتراف الدولي بكفاحهم ولم يؤد إلى تجاوز حق الفلسطينيين التاريخي الذي لا يزال قائما إلى اليوم وهو ينتظر توازنا جديدا للقوى ليعيد قطار الحق التاريخي إلى سكته. وكون إدارة ترامب لم تلتزم بالمواثيق الدولية التي التزمت بها الإدارات السابقة وقد كان من بين المبعوثين الأمميين إلى الصحراء الغربيون شخصيات أمريكية مرموقة من أمثال الجمهوري جيمس بيكر لا ينقص من قيمة كفاح الشعب الصحراوي شيئا.

ونجد من المحللين والمعلقين على وسائط التواصل الاجتماعي اليوم من يقدم ما أقدمت عليه إدارة ترامب والمخزن المغربي على أنه انتصار ديبلوماسي للمغرب في الوقت الذي تخاذلت الجزائر وتراجعت في معاركها الديبلوماسية التقليدية. ومثل هذه التحليلات تحمل تجنيا على المفاهيم التاريخية الحقيقية إذ لا يمكن الحديث عن اعتراف بسيادة غير ثابتة تاريخيا وغير مثبتة دوليا فما قامت به إدارة ترامب هو تأييد احتلال المغرب للأراضي الصحراوية مقابل تأييد المخزن احتلال الأراضي الفلسطينية، فمن احتل بلدا لا يمكنه أن يكون ضد محتل لبلد مثله، والأمر لا يتعلق بمعركة ديبلوماسية فيها منتصر ومنهزم بل يتعلق بانتباه العالم إلى ضرورة أخلقة العلاقات الدولية.

لقد تأخر المغرب كثيرا قبل أن يقدم على إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي بدأ في الحقيقة عام 1965 أثناء استضافة الرباط مؤتمر القمة العربي بإحضار تشكيلة من الموساد التي رفعت تقريرا للإدارة الصهيونية على استعدادات العرب لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتواصلت بقوة خلال الثمانينيات بزيارات قام بها شمعون بيريز وزيارات متبادلة وإنشاء مكاتب اتصال وغيرها من أشكال التطبيع غير المعلن. وها هو الظرف المتميز باحتدام النزاع بينه وبين جبهة البوليزاريو قد صار سانحة ليجهر بالإثم مقابل اعتراف يعد بهتانا عظيما وتجنيا على التاريخ.

لقد حاولت الأنظمة التي هرولت نحو التطبيع إقناع شعوبها بإقامة علاقات اجتماعية مع الكيان الصهيوني دون أن تفلح فقد بقيت العلاقات بين هذا الكيان والشعوب المصرية والأردنية ومن بعدها الإماراتية والبحرينية والسودانية على ما كانت عليه من قبل من جفاء يصل إلى حد العداء ولن يختلف موقف الشعب المغربي عن الشعوب العربية التي لا تعترف بعلاقات منطلقها الصالونات واتفاقات تبرمها اللوبيات وجماعات المصالح.