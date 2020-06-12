اعتراف الداخلية يعقد مساعي مناهضي بعجي

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مطابقة قرارات الدورة الاسثتنائية للجنة المركزية الأخيرة لحزب جبهة التحرير الوطني مع قانون الأحزاب, وهي الخطوة التي ستعقد من مساعي معارضي الأمين العام الجديد أبو الفضل بعجي للإطاحة به خاصة بعدما تبرأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزيره الأول عبد العزيز جراد من انتمائهم له, كما حاولت القيادة الجديدة الترويج له.

بمراسلة وزارة الداخلية للأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني الجديد أبو الفضل بعجي وإعلامه بأن الوثائق التي وردت ضمن الملف المودع على مستوى مصالحها، والمتعلقة بالقرارات المنبثقة عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية , وطلبها منه إشهار القرارات التي أفضت إليها الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب في يوميتين وطنيتين , تكون الوصاية قد اعترفت رسميا بأشغال اللجنة المركزية التي زكت أبو الفضل بعجي أمينا عاما للحزب وأجلت المؤتمر الوطني القادم للحزب الى تاريخ لاحق ,رغم ما أثير من شبهات حامت حول أشغال اللجنة وقراراتها خاصة بعد منع أبرز المرشحين لمنصب النيابة العامة جمال بن حمودة من الدخول الى قاعة أشغال اللجنة التي انعقدت في ظرف صحي استثنائي تمر به الجزائر جراء تفشي فيروس كورونا الذي فرض إجراءات الحجر الصحي منذ نهاية مارس الفارط , اعتراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشرعية أشغال اللجنة المركزية للحزب العتيد أسبوعين من بعد انعقادها سيعقد من مهام معارضي الأمين العام الجديد الذي لم يدخل بعد مكتبه بمقر الحزب بحيدرة وفي مقدمتها حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني التي سجلت أول معارضة رسمية وعلنية لأبوالفضل بعجي، بطعنها لشرعيته.

وقد استقوى المعارضين لقرارات اللجنة المركزية برد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على محاولات إقحامه في شؤون الحزب العتيد من خلال تأكيده تجميد عضويته في اللجنة المركزية كما نفت رئاسة الجمهورية أن يكون الوزير الأول عبد العزيز جراد لايزال ينتمي سياسيا إلى الحزب العتيد وذلك كرد مباشر صريح على أول بيان أصدرته اللجنة المركزية في ختام أشغالها أعلنت من خلاله أن رئيس الجمهورية ووزيره الأول أعضاء في اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة سيدة في الحزب العتيد.

للإشارة فقد عبرت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني التي يقودها عبد الكريم عبادة، رفضها التام والمطلق الاعتراف بما ترتب عن اجتماع أعضاء اللجنة المركزية وشجبت الحركة، الممارسات التي دارت بها وقائع هذا اللقاء الذي كان وراء تنظيمه حسبها الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني الذي وصفته بعرابي النظام المتعفن المطاح به بهدف السطو مجددا على مقاليد الحزب الذي كان في مقدمة مخططي مشروع العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة , كما كان في قلب تسيير برامج وسياسيات النظام السابق رفقة حلفائه على غرار التجمع الوطني الديمقراطي.

باية ع