اعادة فتح المكتبة الوطنية بداية الاسبوع المقبل

قامت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، اليوم الخميس 07 جانفي 2021، بزيارة مفاجئة إلى المكتبة الوطنية بالحامة بالعاصمة.

وحسب ما اشار اليه البيان ان الزيارة تدخل في إطار العناية الخاصة التي توليها الدولة لهذه المؤسسة المهمة، ولتجديد دعم الوزارة لها والمساعدة في تحسين أدائها.

وأسدت السيدة الوزيرة، تعليماتها للسيد المدير العام للمكتبة الوطنية، بضرورة فتح المكتبة أمام الباحثين والتزام البروتوكول الصحي ابتداء من الأحد المقبل.