اطلاق تحقيق إحصائي لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في كل بلديات الوطن

أعلن وزير الرقمنة والاحصائيات, منير خالد براح الثلاثاء عن توجيه تحقيق احصائي مخصص لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى بلديات وولايات الوطن خلال الشهر الجاري.

وفي تصريح له على هامش اجتماع مع ممثلي عدة دوائر وزارية خصص لشبكة الاحصائيات المحلية, قال الوزير أنه في هذه المرحلة من انطلاق الأشغال الاحصائية على المستوى المحلي ينتظر منها انتاج مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيتم حصرها خلال المرحلة الحالية في تقييم الطاقات المحلية من جهة ومتابعة مؤشرات الانسجام الاجتماعي من جهة أخرى و حسب الوزير براح فان الهدف من هذا الاجتماع يكمن في تقديم دعم لانطلاق الأشغال الاحصائية على مستوى البلديات والولايات واستكمال التصميم الخاص بجمع المعلومات الاحصائية التي يجب ارسالها للولايات عبر جميع التراب الوطني اضافة الى ذلك فان هذا الاجتماع بين ممثلي مختلف الوزارات (الجماعات المحلية والمالية والصناعة والمناجم) و الديوان الوطني للإحصائيات يندرج في اطار مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالإحصائيات فيما يتعلق بشبكة الاحصائيات.

ب,ع