اطلاق أرضية رقمية تكوينية لفائدة أساتذة قطاع التربية الوطنية

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، هذا الاثنين بالعاصمة، على الاطلاق الرسمي لأرضية رقمية تكوينية ستوفر في مرحلة أولى آليات التكوين المزدوج (حضوري وعن بعد) بغية تطوير كفاءات الموارد البشرية.

وأكد واجعوط، بمناسبة إشرافه على انطلاق الموسم التكويني 2020/2021 أن وزارة التربية الوطنية ستعتمد على آليات التكوين المزدوج (التكوين الحضوري والتكوين الرقمي عن بعد) من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي تخضع حاليا للتجارب النهائية وستمكن من “تطوير كفاءات الموارد البشرية على اختلاف مهامها ورتبها” وتفتح أمامها أفاقا للابتكار بما يخدم “جودة” المدرسة الوطنية.