اطباء وممرضو مستشفى مسلم الطيب بمعسكر ينظمون وقفة احتجاجية أمام مصلحة الاستعجالات

أقدم صبيحة اليوم, الثلاثاء العشرات من الاطباء و مستخدمي الصحة العمومية العاملين بمستشفى مسلم الطيب بمعسكر على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية ، للمطالبة بتدخل السلطات العليا بوزارة الصحة من اجل تحسين ظروف عملهم المزرية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب النقص الفادح المسجل في الأطباء و الممرضين ومعدات العلاج

هذا وطالب المحتجون بفتح توظيف ل4 مناصب اطباء جديدة لتخفيف الضغط عن 7 اطباء مناوبين بكامل مستشفى مسلم الطيب ، بالاضافة الى تعزيز السلك شبه طبي بالممرضين من أجل تخفيف الضغط عنهم و ضمان التكفل الأمثل بالمواطنين ،على مستوى مصلحة الاستعجالات لمسلم الطيب التي تستقبل زهاء 100 حالة مرضية يوميا ،اضافة الى حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 ، الذين يتم توجيهمم الى مصلحة الاستعجالات بسبب غياب الإمكانيات على مستوى مصلحة العزل بعيادة سيدي امحمد االمر الذي خلق ضغطا رهيبا لدى الطاقم الطبي بمستشفى معسكر الذي يعيش اطباءه وضعية مزرية وضغط رهيب حيث ، انهم يضمنون المناوبة الطبية طيلة أيام الأسبوع بمعدل طبيبين يوميا اضافة الى تكليفهم بمهام المتابعة الطبية للمصالح التي تم نقلها من مستشفى يسعد خالد ،ناهيك عن المشاكل التي يواجهونها يوميا بداية من الفوضى في توجيه المصابين بالفيروس ، الى غياب مصلحة للانعاش و زيادة على الاعتداءات المتكررة عليهم من طرف مرافقي المرض ما يخلق فوضى عارمة تستوجب تدخل وزراة الصحة بغية دعم المستشفى باليد البشرية خاصةالاطباء والممرضين خصوصا في ظل جائحة الكرونا الذي تعرف فيه المستشفى ضغطا رهيبا يهدد بالانفجار.

محمد بن ترار