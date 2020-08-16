اطارات من الاقامة الجامعية يتسترون على طالبة حامل بمولود غير شرعي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة معسكر بوضع مدير الخدمات الجامعية السابق بمعسكر،مدير اقامة جامعية وطبيب الاقامة الجامعية بمعية عدة اطارات من مديرية الخدمات الجامعية رهن الحبس المؤقت على تورطهم في التستر على طالبة جامعية حامل بمولود غير شرعي وتركها في الاقامة الجامعية الى غاية وضع مولودها غير الشرعي بالاقامة الجامعية بتواطؤ من المشتبه فيهم .

القضية التي انطلقت التحقيقات بها خلال شهر ماي الماضي بعد تلقي مصالح الامن لمعلومات حول تواجد طالبة جامعية باحدى الاقامات بعدما وضعت مولودها الغير شرعي لتنطلق التحقيقات التي اطاحت بمدير الخدمات الجامعية ومدير الاقامة وطبيبها والعديد من الاطارات الذين تم وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق في القضية وظروف السماح للطالبة بالقاء في الاقامة والوصول الى والد الطفل الذي يشتبه انه من محيط المتهمين

محمد بن ترار