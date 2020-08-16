اطارات جامعية تحول اقامة جامعية للطالبات بمعسكر الى وكر للدعارة والمتاجرة بالرضع

فجرت قضية التستر على طالبة حامل باقامة جامعية بولاية معسكر فضيحة من العيار الثقيل ابطالها مدير اقامة سابق وطبيب بالاقامة اضافىة الى المديرة الحالية والذين شكلوا شبكة للدعارة الراقية تعمل على الإيقاع بالطالبات ومساعدنتهم على الاجهاض والولادة ، وكذا المتاجرة بالرضع وهو ما وقفت عليه التحقيقات التي توسعت الى 03 اطارات من الخدمات الجامعية وموظفين ببلدية المامونية .

القضية التي فجرتها شكوى من قبل تنظيمين طلابيين بعد اكتشاف التستر على طالبة حامل ومساعدتها على الانجاب في منزلها باحدى قرى معسكر قبل 4 اشهر بالطريقة التقليدة بمساعدة طبيب الاقامة واطاراتها ، حيث كشفت التحقيقات تورط إطارات جامعية بالمتاجرة باجساد الطالبات ، كما كشف التحقيق ان الطفل المولود من قبل الطالبة قبل اربع اشهر تم بيعه لاحدى العائلات التي سجلته باسمها بتواطؤ من موظفين ببلدية المامونية ، هذا ومن شأن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لمحكمة معسكر ان تكشف عشرات الضحايا لهذه الشبكة اغلبهم من الطالبات الذين تم استدراجهم لتشكيل شبكة دعارة راقية داخل حرمة الجامعة التي من المفروض ان تكون مقرا للعلم والاخلاق الفاضلة

محمد بن ترار