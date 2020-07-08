اتهموا رئيس الجامعة بتخريب مقر مديرية الجامعة وتبديد المال العام في ترميمه

اطارات جامعة الجزائر 3 يستنجدون بالامين العام للتدخل وانقاد ما يمكن انقاده

فجر العشرات من اطارات جامعة الجزائر 3 – دالي ابراهيم – في مراسلة الى الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فضيحة من العيار الثقيل تخص تخريب مقر مديرية الجامعة من قبل رئيس الجامعة الجديد ونزع مجموعة من النخيل التي تزين محيطها ، وهي التي تم غرسها منذ 15 سنة ومباشرة اعادة بنائها وتزينها بالرخام من الداخل.

يحدث هذا في الوقت الذي تدعو الجامعة التي التقشف وتخفيض ميزانية التجهيز الى 50 بالمائة ، والاكثر من هذا هو اسناد الاشغال الى مقاول مقرب من اطارات سامية في الوزارة ، والذي باشر في تخريب مقر مديرية الجامعة الذي كان في حالة جيدة وببناء راقي يصعب اعادته الى حالته من خلال المخطط المقام ، الامر الذي جعل اطارات جامعة دالي ابراهيم- الجزائر 3ـ- يناشدون الامين العام للوزارة نور الدين غوالي بالتدخل العاجل لانقاد ما يمكن أنقاده من مقر مدير الجامعة والغلاف المالي المخصص لها .

محمد بن ترار