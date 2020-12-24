اطاحت أمن ولاية تيبازة بشبكة مختصة بالنصب في واد كنيس

بناءا على عدة شكاوي تلقتها مصالح أمن ولاية #تيبازة من قبل مواطنين تعرضوا لعمليات نصب ، أين سلب منهم مبالغ مالية معتبرة من قبل شخصين مجهولين.

حيث كان ينتهج المشتبه فيهما أسلوب احتيالي بوضع إعلانات على موقع الالكتروني خاص ببيع السيارات (واد كنيس) ، و يتم الاتفاق مع الضحايا بمكان الالتقاء قصد إتمام صفقة البيع ، وذلك عن طريق استئجار المشتبه فيهما لمساكن لفترة وجيزة قصد إتمام الصفقة داخل المسكن ، ثم يقوم المشتبه فيهما بمغادرة المسكن في غفلة من الضحية بعد أقفال باب المسكن وحجز الضحية بالداخل للتمكن من الفرار .

للإشارة انه تم تسجيل عمليات نصب مماثلة في قطاع اختصاص أخر ،كما يحتمل وجود ضحايا آخرين بالولايات المجاورة .

على هذا الأساس باشرت مصالحي للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية تيبازة تحريات وأبحاث مكثفة واستغلالا للأساليب التقنية تمكنت مصالحي من تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما بولاية مجاورة مع حجز ما يلي :

02 سيارتين سياحيتين .

مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم .

05 هواتف نقالة .ي

لوحات ترقيم سيارات كانت تستعمل في عملهم الإجرامي .

نسخ من رخصة السياقة لأحد الضحايا كانت تستعمل في اقتناء شرائح الهواتف النقالة التي استعملت في عملية النصب .

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهما وسيتم تقديمهما أمام نيابة محكمة تيبازة .