اضطراب جوي على المناطق الشمالية الغربية بداية من السبت

كشفت المكلفة بالاعلام لمصالح الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، عن قدوم اضطراب جوي بداية من يوم السبت سيخص المناطق الشمالية الغربية والجنوب الغربي.

و قالت بن رقطة، أن الاضطراب الجوي سيكون قوي النشاط يتمثل في تساقط أمطار رعدية معتبرة قد تتعدى كميتها 35ملم.

و في نفس السياق، قالت بن رقطة أن الأجواء ستكون غير مستقرة على الساورة والمناطق الشمالية الغربية إلى غاية صبيحة يوم الأحد

وأضافت أن الأجواء تبقى حارة على أقصى الجنوب تصل إلى 43 درجة.