اصدار امر بالقبض الدولي ضد عبدو سمار بتهمة ابتزاز محي الدين طحكوت

اصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، أمرا دولي بالقبض في حق المدعو عبدو سمّار في قضية تخص الابتزاز التي تعرض لها رجل الاعمال المحبوس بتهم فساد تخص الفساد .

هذا وجاء هذا القرار في حق عبدو سمّار المتهم بابتزاز رجل الأعمال محي الدين طحكوت على خلفية التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في الملف ، بعدما رفع محي الذين طحكوتدعوى قضائية ضده بتهمة ابتزازه ، وهي القضية التي تم احالتها على قسم الجنح للنظر فيها يوم 14 ديسمبرديسمبر المقبل ، وهو الملف الذي كشف الصراعات الدائرة ما بين رجال الاعمال بعض المدونين في الخارج المدعمين من اطراف خفية التي تدعمهم بملفات رجال الاعمال غير قانونية لاستعمالها كوسيلة للابتزاز وتحقيق ارباح تحت طائلة التهديد بنشر ملفات الفساد ما خلق حربا قذرة خفية ستتضح تفاصيلها بدقة اثناء جلسة المحاكمة .

محمد بن ترار