اصابة مقلقة للحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة

ج.ن

أثار الحارس الدولي الجزائري، المحترف في صفوف فريق ماتز الفرنسي، قلق الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري، بعدما تعرض للإصابة خلال مباريات البطولة الفرنسية.

وتعرّض حارس المرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة مساء الأحد، لِإصابة في الرّكبة اليمنى، ومباراة فريقه ماتز والزّائر أولمبيك ليون في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

ولُعبت هذه المباراة لِحساب الجولة الـ 13 من عمر البطولة الفرنسية للموسم الحالي، وانتهت بِخسارة فريق ماتز بِنتيجة (1-3).

وغادر ألكسندر أوكيجة أرضية الميدان مُتأثّرا بِالإصابة، في الوقت بدل الضائع (د 90+3)، وعوّضه زميله مارك كايار.