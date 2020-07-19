اصابة سلال ،اويحيى ولغديري بالكورونا

كشفت مصادر مقربة من سجن الحراش ان العديد من الوزراء والا طارات السامية المحبوسين بسجن الحراش تبين اصابتهم بفيروس كرونا وهو الا مر الذي تناقلته وسائل اعلامية محلية وعالمية على غرار مجلة جون أفريكا وموقع كل شيئ عن الجزائر .

وفي هذا الصدد اشارت المعطيات الاولية ان الاصابات شملت كل من الوزير الاول عبد المالك سلال والذي اكدت التحاليل الا يجابية اصابته ، وكذا احمد اويحيى المصاب ايضا بسرطان البروستات وكلاهما موجودان بالمستشفى للعلاج ، في حين تم عرض 03 اطارات اخرى الى التحاليل بعد الاشتباه في اصابتهم بفيروس كرونا ويتعلق الامر بكل من الوزير يوسف يوسفي ومدير اقامات الدولة حميد ملزي بالاضافة الى مرشح الرئاسيات علي لغديري والذي اكدت محاميته الخبر ، هذا واشار مصدر صحي بالعاصمة في اتصال بالوسط ان الاصابات جاءت نتيجة الخوف والهلع واصابة االاطارات السابقة بامراض مزمنة على غرار السكري والضغط الدموي والسرطان ، واشارت ان المصالح الصحية بسجن الحراش تقوم بمراقبة دورية لتفاذي انتشار الفيروس وسط السجناء من خلال تحويل المشتبه في اصابتهم الى المؤسسات الصحية للعزل .

محمد بن ترار