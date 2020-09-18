اشتباه في إصابة لاعبين من شبيبة القبائل بفيروس كورونا

ج.ن

قرر نادي شبيبة القبائل، إبعاد الثنائي مسعود جوما، وأسامة ديبش، عن التربص الإعدادي للفريق، بسبب الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي القبائلي في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “بعد شكوك في إصابة اللاعبين جوما وديبش بفيروس كورونا المستجد، قرر طبيب النادي جاجوا إبعادهما عن معسكر مستغانم، حتى التأكد من سلامتهما”.

وسيخضع الثنائي للحجر صحي الإجباري، قبل إجراء اختبارات “بي سي آر”، للتأكد من سلامتهما.

وبعد فريق شبيبة القبائل، أول فريق جزائري يعود لأجواء التدريبات بعد خمسة أشهر من توقف جميع النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويذكر أنّ فريق شبيبة القبائل الذي يقوده المدرب التونسي يمين زلفاني، قد أنهى البطولة الموسم المنصرم (2019 -2020) الذي توقف رسميا بسبب فيروس كورونا، في المركز الرابع بمجموع 36 نقطة، متخلفا بأربع نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد المتوج بلقب البطولة الوطنية.