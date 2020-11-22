ج.ن

بات الدولي الجزائري اسلام سليماني مطلوب بقوة في الدوري الفرنسي، بعد تألقه الموسم الماضي مع نادي موناكو الفرنسي الذي لعب له على شكل إعارة من ناديه الإنجليزي.

وفضلا عن ليون، فإن نادي سانت ايتيان الفرنسي هو الآخر قد أبدى مؤخرا اهتمامه بانتداب اللاعب ودخل في مفاوضات جدية مع إدارة “الثعالب.

ويتواجد هداف “الخضر” ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن خرج من حسابات مدربه بريندان رودجرز لأسباب فنية، حيث اكتفى سليماني بالمشاركة في مباراة وحيدة خلال النسخة الحالية من “البريمييرليغ”، وتحديدا تلك التي جمعت “الثعالب” بأستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتألق إسلام سليماني بشكل لافت الموسم الماضي مع موناكو رغم مشاركته في 19 مقابلة فقط، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، وشكل ثنائيا هجوميا قويا مع الدولي الفرنسي وسام بن يدر.

ويحلم إسلام سليماني بأن يعود مع الخضر إلى كأس العالم في قطر 2022، ولو في التشكيلة الموسعة أو على مقاعد الاحتياط، كما كان الشأن في أمم إفريقيا السابقة في مصر حيث سجل هدفا وصنع اثنين في المباراة الوحيدة التي لعبها كأساسي أمام تانزانيا.