اسحاق بوصوف يندمج في التدريبات الجماعية لفريق لوميل البلجيكي 

ج.ن

تنفس جوهرة وفاق سطيف السابق اسحاق بوصوف الصعداء أخيرا، بعد أن حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات مع ناديه لوميل البلجيكي، بعد تعافيه من إصابة قوية أجبرته على إجراء عملية جراحية عاجلة.

وعاد اللاعب للمشاركة في المران الجماعي مع فريقه التابع لشركة «سيتي جروب»، وهو يخضع حاليا لبرنامج خاص لاستعادة لياقته البدنية.

ويسعى اللاعب لاستعادة أعلى معدلات لياقته في أقرب وقت ممكن، لا سيما أنه أحد أبرز صفقات ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كان جمال بلماضي، مدرب “الخضر”، أكد مؤخرا أنه يتابع مستوى اللاعب، مشيدا بإمكانياته وقدرته على تمثيل منتخب الجزائر خلال المرحلة المقبلة.

ويبلغ إسحاق بوصوف من العمر 19 سنة، وسبق له أن ارتدى زيّ المنتخب الوطني الجزائري لِفئة الأواسط. بينما شارك في 8 مقابلات خاصّة بِالبطولة الوطنية للموسم الماضي، من أصل 22 مواجهة خاضها فريق “النّسر الأسود”، وسجّل هدفين.

وبدأت قصة اللاعب الواعد المنحدر من مقاطعة ميلة، شرقي الجزائر، قبل 4 سنوات عندما قام والده بتسجيله ضمن شبان فريق وفاق سطيف، أحد أكبر الأندية الجزائرية ألقابا وشعبية. وبالفعل كان هذا الاختيار موفقا إلى حد بعيد، بعدما قاد بوصوف فريق الأشبال بالنادي لتحقيق لقب كأس الجزائر، ثم حصل في الموسم التالي على اللقب نفسه مع فريق الأواسط، قبل أن تتم ترقيته للرديف، ومنه إلى الفريق الأول قبل أن يدق ابواب الاحتراف من بوابة نادي لوميل البلجيكي.

للتذكير أن الاتفاق بين المجموعة واللاعب ينص على إمكانية انتقاله إلى الدوري الهولندي وتقمص ألوان إيندهوفن كبير الأراضي المنخفضة بعد أجاكس، وفي حالة تألق اللاعب بطريقة لافتة، قد يكون الطريق مفتوحا له للانضمام إلى مانشستر سيتي الذي هو أمل نجوم عالميين كبار.

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