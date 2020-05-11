استيراد اللحوم الحمراء من دول الجوار

* إحصاء خسائر كل نشاط على حدى

عبدالسلام .غ

أكد وزير التجارة, كمال رزيق بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أن قطاعه قام بالإجراءات التي تدخل في إطار صلاحياته ضد المضاربين كلما وردته الشكاوي في هذا المجال , مشيرا إلى أن “عملية الاستيراد ليست من مهام وزارة التجارة كما أن الموالين يخضعون لوصاية وزارة أخرى”.

وأوضح الوزير أن الاتفاق الذي تم بين قطاع التجارة والقائمين عل هذه الشعبة خلال الاجتماعات المنعقدة قبل بداية شهر رمضان لجعل أسعار هذه المادة “معقولة” لم يتحقق , وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة.

و بالنسبة لاستيراد اللحوم لتغطية الطلب المحلي قل الوزير أنه “إذا ثبتت الحاجة لذلك بعد تنظيم هذه الشعبة ستكون هناك عملية استيراد من دول الجوار”.

وفي مجال التموين بحليب الأكياس المدعم سجلت وزارة التجارة 18 ولاية تشهد تذبذبا في التوزيع, بحسب نفس المسؤول , الذي أكد أن القطاع يحرص على مراقبة شبكة التوزيع و الملبنات إلى جانب تجار التجزئة.

ويتم في هذا الإطار إعادة النظر في شبكة الملبنات في الولايات وخارطة التوزيع مع ضمان استقلالية كل ولاية في تموين مواطنيها بالحليب دون نقل المادة ما بين الولايات وحول كيفية مواكبة القطاع لفترة الحظر الصحي المطبق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد, قال الوزير أن أعوان التجارة وعمال القطاع عبر كل ولايات الوطن قاموا بمهامهم الموكلة إليهم رغم صعوبة التنقل وحساسية الوضعية الصحية ومن جهة أخرى نبه رزيق إلى أن الأرقام المصرح بها من طرف بعض الخبراء الاقتصاديين حول الخسائر التي تكبدها التجار خلال فترة الحظر الصحي ” غير معتمدة على قواعد علمية دقيقة” .

و قال رزيق أن وزارته “اجتمعت عدة مرات مع ممثلي التجار وبالرغم من ذلك لم تتمكن بعد من تحديد رقم دقيق وتحديد نسب تضرر النشاطات (..) لا بد من تقديم أرقام مبنية على دراسات ميدانية, نحن عاجزون حاليا على تقديم رقم نهائي لأن الحجر الصحي لم ينته بعد”و في ظل وجود تباين في النشاط, أكد نفس المصدر انه يتم إحصاء خسائر كل نشاط على حدى , بالنسبة للنشاطات المتوقفة نهائيا والنشاطات التي تشغل بفترات محدودة وغيرهما , مع دراسة مطالب التجار التي تباينت وفقا لوضعية كل فئة , حسب الوزير.