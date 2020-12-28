استيراد السيارات أقل من 3 سنوات اجراء غير قابل للتطبيق

جدد وزير الصناعة فرحات ايت علي, موقف وزارته من اجراء استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات, الذي أدرج في قانون المالية 2020, مؤكدا أن الاجراء لا يزال غير قابل للتطبيق على ارض الواقع.

و قال السيد ايت علي لدى نزوله ضيفا على القناة الاولى للاذاعة الوطنية أن ملف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لم يؤجل و لم يعلق و إنما المادة 110 المدرجة في قانون المالية 2020 و المتضمنة هذا الإجراء غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع مضيفا بانها تحتاج لنص تنظيمي كي تطبق و اضاف بهذا الخصوص لقد شرحت على مستوى المجلس الشعبي الوطني الاسباب التي تعيق تطبيق هذا الإجراء و كيف أنه يعيق الاقتصاد الوطني مذكرا بأن استيراد المركبات كان يكلف خزينة الدولة قرابة 3 ملايير دولار سنويا و قال بهذا الخصوص يجب تحديد أولويات الوطن و المواطن بعيدا عن الأنانية والذاتية وخارج منطق أنا ومن بعدي الطوفان و كشف ان مصالح الوزارة تلقت 180 طلبا لاستيراد المركبات, لكن بالنظر إلى أن أغلب الملفات غير قابلة للتجسيد كونها ناقصة و لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بوكلاء المركبات طلبنا من المتعاملين المعنيين استكمالها و اعتبر وزير الصناعة, مرة اخرى, أن سوق السيارات ليس أولوية بالنسبة للحكومة فيما تمثل صناعة السيارات الأولوية مضيفا أن التركيز جار حاليا حول إقامة صناعة في هذا المجال و كشف بهذا الشأن عن وجود محادثات مع الألمان فيما يخص بعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية والنفعية.

ب.ع