استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات … الجمارك تصدر بيانا

أعلنت المديرية العامة للجمارك، أن المواطنين بإمكانهم استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، بعد صدور قرار وزاري مشترك ينظم ذلك.

وبثت المديرية العامة للجمارك، شريط فيديو، يقدم للمواطنين الراغبين في استيراد السيارات المستعملة، توضيحات بخصوص هذه العملية، ذكرت فيه أن قرارا وزاريا مشتركا بين وزارات الخارجية، الداخلية والمالية وكذا الوزارة المكلفة بالمناجم، الذي يتم إعداده حاليا، لتنظيم المادة التي تضمنها قانون المالية 2020، والذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية، ليحدد طريقة استيراد المواطنين للسيارات الأقل من ثلاث سنوات.