استهلاك معدلات قياسية من المياه في العاصمة وتيبازة أول أيام العيد

كشف بريس كابيبال المدير العام لشركة سيال، أن المؤسسة سجلت استهلاكا كبيرا للماء في اليوم الأول للعيد.

وأضاف المدير العام خلال ندوة صحفية، حول حصيلة التدخلات يومي عيد الأضحى، أن معدل الإستهلاك للمياه بلغ 1.6 مليون متر كعب في اليوم خاصة خلال 5 ساعات الأولى في العاصمة وتيبازة فقط.

مضيفا أن التذبذبات التي عرفتها ولاية تيبازة، كانت بسبب نفاذ المياه من الخزانات ببلدية زرالدة في العاصمة وفوكة بولاية تيبازة.

وأكد ذات المتحدث، أن الإضطرابات في المياه سجلت على مستوى بعض المناطق فقط على غرار بولوغين، عين البنيان واولاد فايت، وليس كل الأحياء، مؤكدا أن القاطنين في الطوابق السفلى لم يعانو من نقص المياه، بل القاطنين في الطوابق العليا بسبب انخفاض الضغط.

وقال كابييال، أن مؤسسة سيال حضرت سنة من قبل لهذا العيد كما تم تجنيد كل الإمكانيات والفرق لتوزيع المياه.