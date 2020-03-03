استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كم/سا في المناطق الساحلية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء في تنبيه لها، في استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كم/سا على المناطق الساحلية.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية أن الرياح مرتقبة بداية من الساعة التساعة صباحا وستستمر إلى غاية منتصف الليل.

وأشارت الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي كل من تلمسان، عين تميوشنت، بومرداس، تيزي وزو، وهران مستغانم تيبازة العاصمة سكيكدة عنابة وبسكرة.الشلف، بجاية وجيجل.

وأضافت الارصاد الجوية في تنبيه آخر من استمرار هبوب الرياح القوية في المناطق الداخلية الشرقية والواحات إلى غاية الساعة الثالثة زوالا، وتخص الولايات التالية: تبسة، خنشلة، بسكرو ووالوادي.