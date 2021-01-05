استمرار موجة البرد بـ5 درجات على هذه الولايات

أكدت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، على استمرار موجة البرد التي تجتاح المناطق الداخلية بدرجات حرارة لن تتعدى 6 تحت الصفر.

وأضاف، تنبيه من المستوى الأول، أن خلال ظهيرة اليوم الثلاثاء، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستصل إلى 5 درجات.

ومن المرتقب أن تستمر موجة البرد بـ6 درجات تحت الصفر خلال الليل وإلى غاية صبيحة الغد الأربعاء.

وعن الولايات المعنية، الأغواط، باتنة، تبسة، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، المدية، المسيلة، البيض برج بوعريريج، تيسمسيلت، وخنشلة.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة على السواحل الشرقية.

وأضاف التنبيه، من المستوى الأول، أن رياح قوية ستؤدي لارتفاع أمواج البحر تتعدى 3 أمتار إلى غاية الثالثة بعد الزوال

وذكر التنبيه أن السواحل المعنية هي كل من عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية وأزفون.