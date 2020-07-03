استمرار غلق المستشفى الجامعي بالأغواط للعام الرابع يرفع من بؤرة كوفيد19

المنتخبون يراسلون رئيس الجمهورية من اجل فتحه للتصدي للكورونا

استمرار غلق المستشفى الجامعي بالأغواط للعام الرابع يرفع من بؤرة كوفيد 19

فجر منتخبو المجلس الولائي لولاية الاغواط في مراسلة الى السيد رئيس الجمهورية فضيحة من العيار الثقيل تخص استمرار غلق المستشفى الجامعي للأغواط لأبوابه للعام الرابع على التوالي عوض فتحه للتكفل بضحايا كوفيد 19 الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم بمعدل 30 حالة يوميا ناهيك عن الوفيات اليومية بفعل نقص المرافق الصحية وتحول الولاية الى بؤرة للوباء .

هذا واشار نائب رئيس المجلس الولائي لولاية الاغواط المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد طاهر قيساري أنهم متعجبون من استمرار غلق هذا المرفق الصحي الذي تم اتمامه وتجهيزه منذ 04 سنوات بعد 05 سنوات من الاشغال كلفت الدولة ما يزيد عن 1500 مليار لتوفير 240 سرير والذي بقي معرضا للتلف منذ 2017 بتجهيزات كلفت ميزانية الدولة الملايير ، هذا وحسب نفس النائب فان ما يشاع أن وزارة الصحة هي التي رفضت فتح المستشفى الجامعي الا بحضور الوزير الامر الذي يستوجب تدخل السلطات العليا من اجل فتح هذا الصرح الصحي ، من جهته دعا قيساري وزارة الصحة الى فتح المستشفى الجامعي ودعمه بجهاز للكشف لتفادي التأخير في الكشف عن الاصابات ، حيث تحول التحاليل الى غاية مستشفى باستور بالعاصمة وتتأخر لعشرة ايام كاملة احيانا في ظهور النتائج ما يساهم في رفع بؤرة الاصابة ، الامر الذي جعل المنتخبين الولائيين يراسلون رئيس الجمهورية للتدخل لفتح هذا الصرح الصحي واستغلاله لمحاصرة وباء كورونا .

محمد بن ترار