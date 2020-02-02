استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى يوم الأربعاء

ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ الأحد 2 فيفري، ﺍﺭﺗﻔﺎعا محسوسا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت معدلاتها ﺍﻟﻔصلية.

وينتظر أن تصل درجات الحرارة ذروتها ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺎء، حيث ستتراوح ما بين 23 و25 درجة على المناطق الوسطى والغربية.

ويعود سبب هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى ﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺤﻮبا بكتل ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

وينتظر أن تتغير هذه الوضعية تدريجيا بداية من يوم الأربعاء ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺿﻄﺮﺍﺏ ﺠﻮﻱ ﺴﺮﻳﻊ ﺳﺘﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.