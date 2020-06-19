استلام طريق (شفة- البرواقية) هذا الصيف

وقف وزير النقل والأشغال العمومية فاروق شيعي بولاية المدية أول أمس رفقة الوالي بداوي عباس على عدد من مشاريع القطاع، خاصة تلك التي تكتسي الطابع الحيوي والبعد الاستراتيجي على غرار المقطع المتبقي من الطريق السيار شمال جنوب الرابط بين منطقة حوش المسعودي والمدخل الشمالي لمدينة المدية على مسافة 07 كلم، حيث أعطى الوزير توجيهات لمسؤولي شركة إنجاز الجسر الحديدي بضرورة تسليمه قبل الدخول الاجتماعي القادم، معتبرا هذه المنشأة الفنية من أروع انجازات الشركة الجزائرية للجسور والمنشآت الفنية (سابتا)، ضمن مسار الطريق السيار الذي شارفت الأشغال به على الانتهاء لولا أزمة كورونا التي حالت دون دخوله كليا حيز الخدمة ،الأمر الذي من شأنه فك العزلة عن المنطقة و إعطاء دفع للحركية التجارية والاقتصادية بولاية المدية ومختلف الولايات الجنوبية خاصة، كما تفقد أيضا مركز المراقبة والقيادة المتواجد بالمقطع الرابط بين شفة (البليدة) والبرواقية (المدية) الذي يتم من خلاله التحكم والمراقبة والمتابعة المستمرة، حيث وقف الوزير على جاهزية المركز المدعم بالوسائل التكنولوجية الحديثة لمراقبة حركة المركبات ومستعملي الطريق ، ليشدد على مسألة تفعيل الدور الرقابي للتخفيف من حدة حوادث المرور ومختلف الظواهر السلبية والمناورات الخطيرة لاسيما على مستوى الأنفاق، وبخصوص الطريق السريع الرابط بين (خميس مليانة ، برج بوعريريج) ،والذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز فقد أسدى الوزير تعليمات لبعث الأشغال في الشطر الرابط بين خميس مليانة البرواقية ، على مسافة 43 كلم،ليلتقي بالطريق السيار شمال جنوب عند نقطة البرواقية ،ما سيعطي ديناميكية للنشاط التجاري وتسهيل حركية التنقل،و سيمكن من فك العزلة على عدة مناطق معزولة على غرار حناشة ،بوعيشون أولاد بوعشرة .وغيرها،كما تم في الأخير معاينة أشغال إنجاز الطريق الإجتنابي لشمال مدينة المدية بمنطقة الشراشرية حيث تم رفع جميع التحفظات المسجلة في المشروع مع مراعاة مختلف الشبكات الحيوية بعد إخضاعه لدراسات مسبقة.

المدية :ر. بوخديمي