استقرار معدل التضخم في الجزائر عند 1.8 بالمئة

بلغ المعدل السنوي لنسبة التضخم في الجزائر 8ر1 بالمائة خلال شهر ابريل الماضي، أي نفس النسبة التي سُجلت خلال الشهرين الفارطين (فبراير ومارس 2020)، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وتطور الأسعار عند الاستهلاك بالوتيرة السنوية الى غاية ابريل 2020 هو المعدل السنوي للتضخم محسوب على أساس 12 شهرا، أي من شهر ابريل 2019 الى ابريل 2020 مقارنة بنفس الفترة ابتداء من شهر مايو 2018 الى ابريل 2019.

وعرف التغيُر الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر ابريل 2020 مقارنة بسعر شهر مارس الماضي، ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة، حسبما أكد الديوان. وبخصوص التغيُر الشهري وحسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة.