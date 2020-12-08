يستقبل ماهينور أوزديمير غوكطاش سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر

استقبل السيد نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، اليوم الثلاثاء 08 دسيمبر 2020 بمقر الوزارة ، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش، حيث تمحور هذا اللقاء حول دراسة سبل بعث التعاون بين الجزائر وتركيا في قطاع المؤسسات المصغرة من خلال تبادل تجربة البلدين ودراسة سبل تشجيعها وتقويتها.

حيث أكد السيد الوزير المنتدب على ضرورة خلق إطار قانوني يسمح لحاملي المشاريع المصغرة من البلدين الاحتكاك ببعضهم البعض وتبادل خبراتهم خاصة في المجالات الرائدة في تركيا كصناعة النسيج والملابس والصناعات التحويلية.

من جانبها أكدت الدبلوماسية التركية أن بلادها ترحب بهذا التعاون مع الجزائر التي تعد شريكا اقتصاديا قويا لبلدها حيث أشارت على استعداد السفارة التركية لتوفير كل الشروط المواتية لإنجاح هذا الشق من التعاون الثنائي والسماح للمؤسسات المصغرة للبلدين باستغلال كل فرص الأعمال التي يتيحها اقتصاد البلدين.

في الأخير اتفق الطرفان على تنظيم لقاءات بين مسؤولي القطاعين في البلدين في القريب العاجل من أجل تحقيق مختلف الأهداف التي تم الاتفاق عليها.