استقالات جماعية لمكاتب الارسيدي بالولايات والمطالبة بعقد اجتماع لانتخاب رئيس جديد للحزب

يعيش حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية أحلك أيامه على خلفية الاستقالات المتكررة لقيادة تاريخية ومجالس ومنتخبين من مختلف إنحاء الوطن منها مكاتب كاملة بمعاقله في تيزي وزو وبجاية والبويرة والمطالبة برأس االمين العام للحزب .

هذا واشارت المعطيات الاولية التي توصلت بها جريدة الوسط أن اكثر من 13 مكتبا بلديا على المستوى الوطني وحوالي 50 منتخبا اعلنوا تمردهم وانشقاقهم عن حزب الارسيدي محملين رئيس الحزب محسن بلعباس مسؤولية الانحراف عن مبادئ الحزب والخروج عن مبادئه الديموقراطية ، وكانت البداية من تيزي وزو اين قدمت قائمة باكثر من 22 مناضلا ومنتخبا استقالتها من الحزب ، وسرعان ما توسعت القائمة الى بجاية والبويرة ، تلمسان وهران والجلفة وحتى العاصمة ، حيث وجه المستقيلون رسالة الى رئيس الحزب محسن بلعباس يطالبونه بالتحضير لانعقاد اجتماع لانتخاب رئيس حزب جديد لحزب الارسيدي ورفض عقلية التعيينات التي تتبناها قيادة الحزب منذ رمدة طويلة ما ادى الى فقدان الحزب للعديد من الكفاءات سواء على المستوى المركزي أو المحلي ما جعل مردود الحزب السياسي يتراجع في عقر داره ويضمحل في باقي الولايات الامر الذي يستوجب اعادة النظر في رئاسة الحزب وتصرف مسؤوليها .

محمد بن ترار