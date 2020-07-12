استقالات جماعية لمكاتب الأرسيدي بالولايات

للمطالبة بعقد اجتماع لانتخاب رئيس جديد للحزب

الوطني
عن الوسط الجزائرية 429

يعيش حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  أحلك أيامه على خلفية الاستقالات المتكررة لقيادة تاريخية ومجالس ومنتخبين من مختلف إنحاء الوطن  منها مكاتب كاملة بمعاقله في تيزي وزو وبجاية والبويرة والمطالبة برأس الأمين العام للحزب.

 هذا وأشارت المعطيات الأولية التي توصلت بها  جريدة الوسط أن أكثر من 13 مكتبا بلديا على المستوى الوطني وحوالي 50 منتخبا  أعلنوا تمردهم وانشقاقهم عن حزب الأرسيدي  محملين  رئيس الحزب محسن بلعباس مسؤولية الانحراف عن مبادئ الحزب والخروج عن  مبادئه الديمقراطية ، وكانت البداية من تيزي وزو أين قدمت قائمة بأكثر من 22 مناضلا ومنتخبا استقالتها  من الحزب ، وسرعان ما توسعت القائمة إلى بجاية والبويرة ، تلمسان وهران والجلفة  وحتى العاصمة ، حيث وجه المستقيلون رسالة إلى رئيس الحزب محسن بلعباس يطالبونه  بالتحضيرلانعقاد اجتماع لانتخاب  رئيس حزب جديد لحزب الأسيدي  ورفض عقلية التعيينات التي  تتبناها قيادة الحزب منذ رمدة طويلة ما أدى إلى فقدان الحزب للعديد من  الكفاءات  سواء على المستوى المركزي أو المحلي  ما جعل مردود الحزب السياسي يتراجع في عقر داره ويضمحل  في باقي الولايات الأمر الذي  يستوجب إعادة النظر في رئاسة الحزب وتصرف مسؤوليها.

محمد بن ترار

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