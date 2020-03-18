استفيدوا من مزايا متنوعة على عرضي Idoom fixe و Idoom internet باستعمال الدفع الالكتروني

بيان صحفي

استفيدوا من مزايا متنوعة على عرضي

Idoom fixe و Idoom internet باستعمال الدفع الالكتروني

حرصا منها على ضمان راحتهم وسلامتهم، تمكن اتصالات الجزائر زبائنها الكرام من الاستفادة من مزايا متنوعة على عرضَي Idoom Internet و Idoom Fixe وذلك عن كل عملية تسديد عبر الأنترنت.

بالنسبة للعروض الثلاثة Idoom Fixe، يستفيد الزبون، علاوة على مكالمات غير محدودة نحو الهاتف المحلي ومزايا أخرى، من 30 دقيقة رصيد مكالمات نحو الهاتف المحمول الوطني.

بالنسبة لعروض Idoom Internet، تتمثل المزايا في :

• إلى غاية (06) أيام أنترنت إضافية عن كل عملية تعبئة في إطار تشكيلة عروض Idoom ADSL و Idoom Fibre

• إلى غاية 10 جيغا إضافية عن كل عملية تعبئة في إطار عروض Idoom 4GLTE

للإشارة، فإن خدمة الدفع الالكتروني لاتصالات الجزائر متوفرة عبر فضاء الزبون : https://ec.algerietelecom.dz وأن عمليات الدفع تتم مباشرة وفورا باستعمال بطاقة “الذهبية” أو البطاقة البنكية “CIB”.

من خلال إطلاق هذه المبادرة، تتطلع اتصالات الجزائر إلى تحسين وتعزيز خبرة الزبون مع مشتركيها وتؤكد مرة أخرى أنها تحت خدمة زبائنها وأنها تسعى دائما إلى الاستجابة لتطلعاتهم كما تحرص على ضمان سلامتهم لاسيما في ظل انتشار الوباء العالمي لفيروس كورونا.

لمزيد من المعلومات، تدعوكم اتصالات الجزائر إلى الاتصال بمصلحة الزبائن بتشكيل الرقم 12 أو الدخول إلى الموقع الالكتروني : www.algerietelecom.dz

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