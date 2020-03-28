استغل الحجر الصحي لنهب أراضي بسبعة شيوخ

سبق للعدالة أن كشفت استثماراته الوهمية بتلمسان

الولايات
عن الوسط الجزائرية 1٬695

فتحت مصالح الدرك الوطني بمدينة الرمشي 25 كلم شمال تلمسان تحقيقات معمقة مع صاحب مصنع وهمي  تحصل في العهدة الماضية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بالإضافة إلى قطعة ارض لاستخراج  المواد الأولية وهي ملك لمجموعة من الفلاحين بمنطقة سبعة شيوخ والتي رغم قرار توقيفه من قبل العدالة استغل اشتغال الجميع بوباء كرونا ليباشر العمل  ونهب مايزيد عن 100 هكتار من الأراضي فلاحي المنطقة .

هذا و تبين أن صاحب المصنع لم يبني اي مؤسسة لصناعة الآجر بشرق الرمشي لكنه باشر  بالتعدي على أراضي الفلاحين ونهب أراضيهم لبيع المواد الأولية وهي القضية التي كانت محل تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني بالرمشي  ومحكمتها التي وقفت على حقيقة الوضع ما جعل صاحب المصنع يوقف أشغاله ويحاول مراوغة العدالة ، لكن اليوم ومنذ إعلان الحجر الصحي ، استغل  هذا المستثمر الوهمي الوضع لنهب العشرات من هكتارات الفلاحين التي باشر الحفر بها ونهب المادة الأولية دون المبالاة بقرارات العدالة ولا بأصحابها الذين يملكون عقودا  وهم يستغلونها فقام بتخريب أراضيهم ما جعلهم يستنجدون بمصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في الملف .

 

محمد بن ترار

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