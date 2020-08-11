استعمال اللقاح الروسي قبل أكتوبر

* تسجيل تراجع طفيف في عدد الإصابات والوفيات

أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، عن استقرار الوضع الصحي في البلاد، حيث باتت المستشفيات عبر الوطن تعمل في أريحية تامة، ولم تعد تشهد ضغطا كبيرا، بعد تسجيل تراجع طفيف في عدد الإصابات المسجلة يوميا.

وأورد بن بوزيد، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن القطاع الصحي يتوفر على 19 ألف سرير، ونسبة 36 بالمائة فقط منها مستغلة، وهذا ما يجعل المستشفيات تشهد أريحية في هذا المجال. يتوفر على 19 ألف سرير ونسبة 36 بالمئة فقط منها مستغلة، مشيدا في ذات السياق، بالتضحيات التي بذلها عمال قطاع الصحة، والذين توفي منهم أكثر من 70 شخصا بعد الإصابة بالفيروس التاجي، بينما تم تسجيل إصابة 4000 عامل.

أما بالنسبة للاعتداءات المسجلة في الفترة الأخيرة على مستخدمي الصحة، أكد الوزير، بأن هذه الظاهرة لم تعد موجودة، مرجعا الفضل في ذلك إلى القوانين التي صدرت في ذات الشأن والتي أعطت ثمارها، على حد تعبيره، مثمنا بالمناسبة وعي المواطنين في التعاطي مع هذا الوباء، والذي أضحى ظاهرا من الالتزام بإجراءات الوقاية، على غرار استعمال الكمامة والتباعد الجسدي، معتبرا أن هذه السلوكات مؤشر ايجابي في حصر انتشار الفيروس، في تأكيد منه على ضرورة عدم التراخي وأخذ الحيطة والحذر.

تسويق اللقاح الروسي للجزائريين سيكون قبل أكتوبر المقبل

من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول في القطاع، أن الجزائر تترقب إنتاج اللقاح المرتقب ضد كورونا، وأنه سيكون متوفرا للجزائريين فور تسويقه، مضيفا أن استيراد اللقاح، يخضع لعدة شروط منها فعاليته، كاشفا بالمقابل، أن اللقاح الروسي هو الأقرب حتى الآن، غير أن تسويقه لن يكون ممكنا، قبل شهر أكتوبر المقبل، على أقصى تقدير.

جمال فورار

الالتزام بالقواعد الوقائية ضروري لتخفيف الحجر

ومن جهته عبر الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، عن ارتياحه لتحسن الوضعية الوبائية، خلال الأيام الأخيرة، من خلال تسجيل تراجع طفيف في عدد الإصابات، ونسبة الوفيات وعدد المرضى بالعناية المركزة.

في حين كشف فورار، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن قطاع الصحة فقد 69 عاملا من مختلف الأسلاك الطبية وشبه الطبية، بعد إصابتهم بالفيروس التاجي، كما تعرض 4025 آخرا إلى الإصابة بهذا الوباء منذ انتشاره بالجزائر، متأسفا في ذات السياق، للوضع الذي تسببت فيه بالدرجة الأولى، بعض السلوكات الطائشة للمواطنين، الذين لا يحترمون قواعد الوقاية، بالرغم من المجهودات التي قامت بها السلطات العمومية، من أجل التصدي لهذا الوباء.

ودعا فورار المواطنين، إلى الالتزام الصارم بالقواعد الوقائية، بعد إعادة فتح الأسبوع القادم لعدد من المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه، تفاديا للانتشار الواسع للفيروس.

مريم خميسة