استعادة ثقة المواطن رهان صعب ولكن ليس مستحيلا

قدم الوالي السابق لوهران، بشير فريك موضوع ” واقع الجماعات المحلية… تجربة والي سابق ” في المنتدى الأسبوعي ليومية “الوسط” حيث دعا إلى ضرورة تشخيص الواقع الراهن في الجزائر وهذا لضمان خلق الانسجام والتوافق وربط الثقة بين الإدارة المحلية والمواطن الجزائري.

وأوضح بشير فريك أنه كتب عن الإدارة المحلية من وحي تجربته كوالي سابق ، متأسفا لما ثام به الكثير من وزراء الداخلية في حملات شعباوية يتباهون بأنهم أطاحوا بـ 500 رئيس بلدية و أدخلوهم إلى السجن ، مشيرا أنه يعرف واقع الجماعات المحلية من الداخل ولهذا حاول من خلال كتابه” منتخبو البلديات مفسدون أم ضحايا ؟” أن ينصب نفسه مرافعا ،محاميا على المنتخبين وهذا دفاعا عن منطق الأشياء وقوانين الجمهورية مؤكدا أن نظامنا من دستور 1963 إلى الدستور الحالي 2016 يعتمد نظام اللامركزية في تسيير شؤوننا وهذا يعني أن السلطة المركزية المتمثلة في الحكومة تتنازل عن طريق إعطاء جزء من صلاحياتها إلى المنتخبين المحليين لأنهم هم الأدرى بشؤونهم ، من خلال نظام المداولات يقررون ماذا يعملون في هذا القطاع ، مبديا تأسفه بسبب تميع الأمور مضيفا أن كلمة رئيس بلدية أو الوالي عي مرادف للفساد عن المواطن وهذه ظاهرة غير معقولة وغير منطقية ويجب محاربتها والتخلص منها مذكرا بأن نظام الإدارة المحلية في الجزائر مستمد من الفقه الإداري الفرنسي ،داعيا هذا المؤلف إلى إصلاح القاعدة الأساسية للدولة والمتمثلة في” البلدية” ،مشيرا أن هذا المشكل معقد جدا ويجب أن ننتبه إليه من حيث كيفية الانتخاب والصلاحيات ومن حيث العلاقة بين السلطة التنفيذية المتمثلة في الوالي وممثله ومنتخبيه ،وعلى هذا الأساس أكد أن هناك فساد في مجتمع الإدارة المحلية على مستوى المنتخبين مع وجود إشكالية البلدية التي مازالت مطروحة وننتظر من الإصلاحات الجديدة أن تشخص الواقع تشخيص جديا.

وقال صاحب كتاب “حكم بوتفليقة جنون أم خيانة !؟” أن الحراك الشعبي قد سجل وجوده في تاريخنا المعاصر، والذي تم اختراقه مثل ما اخترقت ثورة التحريرية 1954، وهذا ما جعل الحراك في مفترق الطرق.

حكيم مالك