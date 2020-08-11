استرجاع المال المنهوب أولويتنا القصوى

* مشروع قانون لردع عصابات الشوارع

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقسام زغماتي أمس الثلاثاء أن محاربة الفساد يبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى مؤكدا أن العمل جار لتحقيق الفعالية لاسترجاع الأموال المنهوبة , وكشف أن 553 شكوى تم تقديمها الكترونيا منذ بداية العمل بنظام النيابة الالكترونية حيث تم معالجة 324 منها , كما كشف عن مشروع قانون أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لردع الظواهر التي تروع المواطنين وتخلق جو من الانعدام في الأحياء السكنية.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء العاصمة, أن الحركة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك القضاء ليست كسابقاتها خاصة ما تعلق بالمعايير الموضوعية المعتمدة فيها حيث يتصدر هذا المعيار التخصص التي يبقى القضاء في أمس الحاجة إليه نظرا لتشعب المنازعات كما يعبر أيضا حسبه عن رغبة أكيدة في مكافئة المجهود المبذول ونبذ الاعتبارات القائمة على الولاء المحاباة والمصلحة التي عانها منها جهاز القضاء في وقت سابق وكانت حسب الوزير من أسباب شل الإرادات الخيرة وعجز القضاء على الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة كما تندرج هذه الحركة في إطار أهداف السلطات العليا للبلاد لجعل القضاء الملجأ الأمن الذي يستهين به المواطن الضعيف أو المستضعف وحماية المجتمع من الآفات المستهترة مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر طريق إعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك العدالة ومد العمل القضائي بنفس جديد من حيث النوعية والفعالية التي يفرضها الواقع الداخلي والخارجي .

ودعا وزير العدل رؤساء المجالس القضائية النواب العامون أن يكون قدوة في عملهم مع الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته والالتزام بالسلوك المثالي كما شدد في نفس السياق على ضرورة العمل الاستباقي لحل جميع الإشكالات من خلال تعزيز قيم اللباقة وحسن المعاملة واحترام الغير .

من جهة أخرى كشف وزير العدل أن أرضية النيابة الالكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا لقيت 553 شكوى تم معالجة 324 منها نهائيا في ظرف وجيز مذكرا أن الرد على الشكاوي الالكترونية أصبح يرد عليها في يوم واحد في بعض المجالس القضائية وذكر في هذا السياق أن مصالح وزارته تعمل مع بريد الجزائر لتطوير أرضية تعمل على الإرسال الالكتروني للتبليغات وهو مشروع بلغ مرحلته النهائية الأمر الذي يساعد في القضاء على أحد أسباب التشكيك الرئيسية في مصداقية العمل القضائي .

وفي سياق آخر دعا وزير العدل أسرة القضاء على إتباع الصرامة في تطبيق مواد القانون الجديد لحماية مهني وعمال قطاع الصحة كما أمرهم باستعمال كافة الآليات القانونية لوضع حد لظاهرة الاعتداء على عمال قطاع الصحة كما كشف في نفس الإطار عن إعداد مشروع قانون أمر به رئيس الجمهورية لردع السلوكات التي تروع من أمن المواطنين وتخلق جو من انعدام الأمن في الأحياء ليلا ونهارا .

وفي الأخير تطرق وزير العدل إلى موضوع مكافحة الفساد مؤكدا أن محاربة هذه الظاهرة من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المزيد من الفعالية لاسيما ما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة.

باية عطار