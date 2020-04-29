استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة

* إحياء مشروعي تنمية السهوب والمناطق الجبلية

باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمعية كل من وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمديرية العامة للغابات والديوان الوطني لاستغلال الأراضي الفلاحية في تسطير برنامج هام من أجل تجاوز الأخطاء السابقة والنهوض بمشاريع تنموية هامة لتحسين الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية والجبلية والتجمعات المائية وجعلها موردا هاما لتحسين الاقتصاد الوطني الذي كشفت موجة الكورونا بعض مساوئه وحركت الشعور باستغلال الإمكانيات الوطنية لضمان اقتصاد نوعي يضمن الاكتفاء الذاتي بتقليص قائمة الاستيراد تدريجيا.

باشرت مصالح وزارة الفلاحة بالتعاون مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برنامجا خاصا من لاسترجاع أراضي الدولة غير المستغلة على مستوى الولايات وإلغاء عقود امتياز أصحابها ومنحها للأشخاص الذين هم في حاجة إلى استغلالها من أجل ضمان الانتفاع بمرد وديتها عوض إن تبقى دون استغلال ، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة الفلاحة بمعية مديرياتها الولائية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية عملية إحصاء عن طريق توظيف لجان ولائية لمعاينة الأراضي الغير مستغلة وإنذار أصحابها ، من جانب أخر باشرت ذات المصالح في مراقبة أداء المستثمرات الفردية او الجماعية والتدقيق في طرق تسييرها ومردودها مع تغيير طرق التسيير والاستغلال ، حيث ينتظر منها تشجيع شعبتي الحبوب والبقول الجافة والخضر والفواكه من أجل ضمان دعم السوق المحلية ، خاصة من خلال دعم حفر الأنقاب واستصلاح الأراضي بالمواقع الصحراوية التي أظهرت النتائج نجاعتها في تمويل السوق بأجود أنواع الخضر والفواكه ، خاصة في مرحلة الكورونا ورمضان أين استطاع المزارعون الجزائريون كسب الرهان والتأكيد على إمكانية تحقيق الاكتفاء والاعتماد على الفلاحة كمورد اقتصادي في مرحلة ما بعد النفط خاصة في ظل نجاح عدة متعاملين في المجال الفلاحي من تصدير كميات هامة من البصل والثوم والبطاطا إلى دول مجاورة بكل من وادي سوف ، بلعباس وعين الدفلى .

إحياء مشروعي تنمية السهوب

باشرت المديرية العامة للغابات إطلاق مشاريع تنموية في الغابات وجعلها موردا للاقتصاد الوطني وإقامة دراسات دقيقة لمشاريع ناجحة من خلال إعادة مشروع النهوض بالجبال والمناطق الشبه الصحراوية المحمية مع تصحيح أخطائها خاصة تلك الخاصة بتنمية جبال ترارة وسبعة شيوخ بالغرب الجزائري والتي نهبت فيها 1700 مليار دون نتائج ، ومشروع المحافظة السامية لتنمية السهوب التي استهلكت الملايير دون نتائج فعالة.

فعلى مستوى المناطق الجبلية أطلقت المديرية العامة للغابات بالتعاون مع مصالح الفلاحة مشاريع للتشجير واستغلال حواف الغابات لزراعة أشجار مثمرة على غرار الكرز ، المشمش ، الخوخ ، البرتقال ، والتفاح والأجاص وذلك حسب خصوصيات المناطق من خلال الاعتماد على دراسات هامش النجاح عن طريق دراسة نوعية المناخ وطبيعة التربة وتوفر المياه ، مع خلق هيئة رقابية لضمان نجاح المشروع من خلال المراقبة، كما فتحت ذات المصالح دعما خاصا لمنتجي العسل ومربو النحل عن طريق إطلاق مشاريع لتربية النحل بالغابات ، بالإضافة إلى فتح مشاريع أخرى للنهوض بمشاريع إضافية كتربية المواشي ،والأبقار زيادة على بعض الصناعات الخفيفة كصناعة الفلين والحصير والسلال ، زيادة على دعم القطاع السياحي من خلال استحداث مواقع للعب والاستجمام على مستوى أكثر من 50 موقع.

أما بمنطقة السهوب والهضاب العليا فتسعى وزارة الفلاحة إلى النهوض بالزراعة الجبلية في هذه المناطق الشاسعة وخاصة شعبة الحبوب ، كما تعمل على تدعيم شعبة المواشي من خلال دعم الموالين لرفع عدد رؤوس الأغنام لتجاوز مشكل الندرة وتخفيض أسعار اللحوم ودعم السوق المحلية باللحم والأصواف والجلود كما سيتم دعم شعبة الحليب بهذه المنطقة التي هي في حاجة إلى استثمارات في دعم المراعي بمشاريع غرس الأشجار العلفية وحمايتها من الحرث العشوائي من قبل بارونات السهوب وتجاوز الأخطاء المرتكبة من قبل المحافظة السامية لتنمية السهوب من خلال شق الآبار وإقامة مواقع توريد الأغنام وتوفير الدعم في الأعلاف والعلاج البيطري .

محمد بن ترار