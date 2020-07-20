استراتيجيات الردع و احتمالات الصدام

بقلم: الوليد فرج

طبيعة التهديدات الملحوظة وخطورتها دلالاتها،على النظام الدولي و مقامات العداوة و الصراع الثالثة، الأكثر ترجيحا لأن تكون ساحات استعمال القوة .

كتب (هاس) 2014 إن التوازن الحالي بين النظام والفوضى يتأرجح لصالح الفوضى”. كما يرى أن المستقبل الأقرب هو “ما يمكن خلاله أن يفسح المنتظم الدولي الحالي المجال لنظام فوضوي يتمتع بعدد كبير من مراكز القوى ويعمل باستقلالية كبيرة مع توجيه اهتمام أقل لمصالح الولايات المتحدة وأولوياتها” ، و يساور سكويلر (Schweller ) القلق بشأن انتشار القوة والسلطة بشكل عام، ما يشكل زيادة في اضطراب النظام الدولي.

ويحذر كروكر Crocker من “تخبط عالمي” يتسم بنظام دولي متأرجح “في تحول يسوده التخبط”. كما يرى أن المنتظم أصبح بلا رادع أو قيد، وذلك “بسبب الانتشار غير المنظم للسلطة والقوة والمسؤولية”

لاتعد الأوجه و الأسباب الثالثة التي ذكرناها في مقالنا السابق هي الوحيدة ، لرجح الأوضاع إلى جهة الفوضى ، بل هناك مقامات و أسباب أخرى تأتي على رأسها العلاقات المتوترة تاريخيا بين الصين و اليابان ، فجرح العدوان الياباني على الصين مزال داميا ، مع تردد و ضبابية الإقرار و الإعتراف الياباني ، و يبقى النزاع الإقليمي حول جرز سناكاكو/ دياويو ، أبرز نزاع مع الادعاءات البحرية المتداخلة ، ومعه القلق الياباني من النمو الاقتصادي ، مع بروز ملاح استخدام الصين للقوة و وسائل الإرغام ، و يجسدها تلك المظاهر الحديثة الملموسة التي قررها الصين ، في شهر نوفمبر 2013 ، بإخضاع بعض المناطق لتمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي ، فوق مساحة تدخل في منطقة (دياويو) في بحر الصين الشرقي حيث جزر سناكاكو المتنازع ، ناهيك عن تسيير خفر السواحل الصينية لدوريات بحرية حازمة بشكل منتظم .

كل المؤشرات توحي بأن أي صراع صيني ياباني ، سوف يكون بحريا أو جويا بسبب مناطق تمييز الهوية المتداخلة بينها ، وقد يمتد إلى البر الرئيسي ، ومن المرجح أن الولايات المتحدة ، سوف تعمل على تخفيف حدة الصراع ، أو التدخل لتخفيف الضرر و لترجيح الكفة. لفائدة القوة اليابانية .

من غير المرجح أن ترغب الصين في حرٍب مع اليابان، والعكس صحيح، لذا فمن المرجح أن تكون الاستجابة الأولية عبارة عن صدام خفيف يهدف إلى تنفيس التصعيد سوف ترغب الولايات المتحدة من المشاورة عن كثب والتخطيط المشترك مع اليابان لإحباط أي صدام محتمل .

لا تخرج الهند في علاقاتها مع الصين عن قائمة احتمالات الصراع المسلح بسبب النزاع الدائم على طول حدودهما ، او بسبب حادث يتعلق بدولة مينامار المنهارة ، أو الخلاف المحتد بين الهند و باكستان ، من المرجح أن تتفادى الولايات المتحدة الانخراط المباشر في أي صراع كهذا بينما قد تبسط دعما دبلوماسيا للهند، أو تزودها خفية بالمعلومات الاستخباراتية و يبقى دور الولايات المتحدة في نزاع مثل هذا لا سيما أن كانت باكستان طرفا فيها السعي إلى تفادي اللجوء إلى الأسلحة النووية ، و الانتصار الصيني الصريح .يبقى التحدي في حالة نزاع مثل هذا هو عملية إخلاء المقاتلين من غير الأمريكيين لان ذلك يستوجب عملياتيا مكونات جوية و بحرية كبيرة ، لا يمكن نشرها إلا بإذن الحكومات المعنية .

إن شدة التوتر في النقاط الجغرافية المذكورة أعلاه و المناطق التي ذكرناها في مقالنا السابقة ، سوف تدفع لا محالة إلى نقل الصراع إلى الفضاء و الحرب الالكترونية (انظر في تفصيل ذلك مقالاتنا السابقة) .

مع مرور الوقت وتحسين القدرات الصينية، ستجد الولايات المتحدة نفسها على الأرجح مجبرة على التحول من الردع بواسطة المنع، الذي يستند إلى الدفاع المباشر عن مصالحها وحلفائها في غرب المحيط الهادئ، نحو

الردع عن طريق العقاب، والذي يستند إلى التهديد بالتصعيد، عن طريق استخدام الأسلحة ذات المدى الأبعد والمنصات الأكثر قابلية

للبقاء مع أن الولايات المتحدة تستطيع المحافظة على الهيمنة التصعيدية لمدة من الزمن إلا أن الصين ستطور خيارات تصعيدية خاصة بها تشمل الحرب المضادة للأقمار الصناعية و قدرات هجومية للحرب الالكترونية .

ويبقى هاجس تحسين الصين لقدراته النووية ، يخيم على الصراع المحتمل ، مما يدفع إلى تخفيف حدة اي نزاع . و اللجوء الى الاجراءات ما سوى العسكرية كالحرب الاقتصادية .

انتهى