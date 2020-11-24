كتبت السيدة النائب عن الجالية افريقيا_الشرق_الاوسط السيدة اميرة سليم على صفحتها الرسمية :” قمنا بإيداع عريضة أمام إدارة البرلمان بخصوص استدعاء الوزير الأول للمساءلة البرلمانية بخصوص قضية فتح المجال الجوي الجزائري بعد 09 أشهر من الاغلاق. وأثمن ما قام به نواب البرلمان لانجاح هذا المسعى حيث سهل تضامن زميلاتي النائبات وزملائي النواب بالتوقيع على هذه العريضة وتسليمها إلى إدارة البرلمان ككتلة وازنة للمطالبة بمساءلة الحكومة حول تفاقم أزمة العالقين بسبب وباء كورونا. وهي الأزمة التي تسببت في ضرر بليغ لمداخيل الخطوط الجوية الجزائرية وتسببت في سوء أوضاع أفراد الجالية والمغتربين العالقين في دول اقاماتهم أو بالجزائر.

شكرا مرة ثانية لزملائي ، سنتابع مسألة أوضاع العالقين بسبب وباء كورونا إلى آخرها. والله يبلغنا مقاصد نوايانا ومساعينا الإنسانية بحول الله وقدرته.

♦️❇#السيدة_أميرة_سليم_النائب_عن_الجالية_افريقيا_الشرق_الاوسط

