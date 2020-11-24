استدعاء الوزير الأول للمساءلة البرلمانية بخصوص قضية فتح المجال الجوي الجزائري

استدعاء الوزير الأول للمساءلة البرلمانية بخصوص قضية فتح المجال الجوي الجزائري
طلب استجواب الحكومة لدي المجلس الشعبي الوطني
كتبت السيدة النائب عن الجالية افريقيا_الشرق_الاوسط السيدة اميرة سليم على صفحتها الرسمية :” قمنا بإيداع عريضة أمام إدارة البرلمان بخصوص استدعاء الوزير الأول للمساءلة البرلمانية بخصوص قضية فتح المجال الجوي الجزائري بعد 09 أشهر من الاغلاق. وأثمن ما قام به نواب البرلمان لانجاح هذا المسعى حيث سهل تضامن زميلاتي النائبات وزملائي النواب بالتوقيع على هذه العريضة وتسليمها إلى إدارة البرلمان ككتلة وازنة للمطالبة بمساءلة الحكومة حول تفاقم أزمة العالقين بسبب وباء كورونا. وهي الأزمة التي تسببت في ضرر بليغ لمداخيل الخطوط الجوية الجزائرية وتسببت في سوء أوضاع أفراد الجالية والمغتربين العالقين في دول اقاماتهم أو بالجزائر.
شكرا مرة ثانية لزملائي ، سنتابع مسألة أوضاع العالقين بسبب وباء كورونا إلى آخرها. والله يبلغنا مقاصد نوايانا ومساعينا الإنسانية بحول الله وقدرته.
♦️❇#السيدة_أميرة_سليم_النائب_عن_الجالية_افريقيا_الشرق_الاوسط