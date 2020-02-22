ضرورة تحيين النصوص القانونية والتنظيمية في النزاعات

قدم وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، رؤية جديدة للجزائر، في مجال تنظيم التحكيم الاستثماري، على المستوى المحلي والعالمي مستقبلا، حيث استحدثت في هذا الإطار السلطات الوصية، لجان محلية لتسوية الودية للنزاعات، تكون داعمة لقانون الصفقات العمومية، من جهة، بالإضافة إلى تأكيده، على ضرورة مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية في النزاعات الدولية، ضمانا لمصالح الدول النامية، من جهة أخرى.

استحداث لجان محلية لتسوية النزاعات

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن استحداث لجان محلية مركزية، للتسوية الودية للنزاعات، في إطار قانون الصفقات العمومية.

وذلك خلال افتتاح الوزير، لأشغال اليوم الإعلامي، المخصص حول موضوع، دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار.

كما أكد راوية بالمناسبة، أن قرار استحداث هذه اللجان، على المستوى الوطني، جاء قبل لجوء وزارته، إلى آليات بديلة أخرى في هذا المجال.

في ذات السياق، أشار راوية، عن مشاركة الجزائر في “عملية تنظيم عملية التسوية الدولية للنزاعات”، مضيفا في ذات الوقت، أن مراجعة هذه التنظيمات، تهدف لدفاع عن مصالح الدول النامية، في إطار تكاليف معقولة، تصمنها حسبه، ضرورة إقرار ضوابط تخدم المستثمرين، والدول على حد سواء، منوها خلال كلمته أن “الجزائر تحبذ دائما التسوية الودية للنزاعات، لهذا لطالما ساهمت في إثراء اتفاقيات الصداقة، كاتفاقية سنغافورة، لحل النزاعات على المستوى الدولي.

من جهته، اعتبر ذات المتحدث، أن اللجوء التعسفي للتحكيم الدولي، من طرف بعض المستثمرين، ماهو إلا أداة للضغط على الدول النامية، بالمقابل ذلك قال الوزير: أنه “قد تم إعادة النظر، في مصادر التمويل المجهولة، في نزاعات التحكيم، بالنسبة للمستثمرين المشتكين.

ضرورة مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية في النزاعات

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في خطابه، أنه سيتم مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية، في النزاعات على المستوى المحلي والدولي.

كما أضاف راوية، بمناسبة اللقاء الإعلامي المخصص للحوكمة، أن الشروع في هذه العملية، يستوجب مراعاة الجانب المالي، في كل نزاع مترتب عن كل عملية اقتصادية.

في حين، أكد ذات المتحدث، أنه يجب وضع آليات جديدة للصلح، وإجراءات عقابية مخففة، تساعد على تسريع المعاملات المالية التجارية، الأمر الذي يوجب حسبه، ضرورة المفاوضة وعدم خوض في نزاعات أمام المحاكم، وتفادي اللجوء إلى فرض عقوبات، إلا في حالة واحدة ووحيدة هي الجريمة المنظمة.

وشدد الوزير على ضرورة تكريس الاستشارة القانونية والاستعانة بالخبرة الوطنية في القانون، لمساعدة مؤسسات الدولة، ستسمح بتكوين إطارات جديدة، يمكن الاعتماد عليها.

وبخصوص تزامن هذا اليوم الإعلامي، مع إطفاء الحراك الشعبي لشمعته الأولى، قال راوية:”في هذا اليوم المبارك، الذي جعل منه رئيس الجمهورية، يوما وطنيا، يكرس تلاحم الشعب الجزائري مع الجيش الوطني الشعبي، لبناء جمهورية جديدة، في هذا الإطار جدد الوزير، عزمه لإعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية، التي نشأت عنها النزاعات، على المستوى المحلي والدولي، في ظل الشفافية التي تعهد بها، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الدستوري المرتقب.

مريم خميسة