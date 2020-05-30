استثناء بعض النشاطات من رفع الحجر

أعلنت مصالح ولاية سعيدة، أمس، استثناء بعض النشاطات التجارية التي تخل بمبدأ التباعد الاجتماعي، من قرار رفع الحجر المنزلي، كـالمقاهي، المطاعم، الحمامات و المرشات، الأسواق الأسبوعية، والنقل بمختلف أنواعه، مشيرة إلى أن تدابير رفع الحجر المنزلي، تتعلق بحركة الأشخاص، ولا تعني التخلي عن التدابير الوقائية.

كما أفاد بيان للولاية، بأن قرار رفع الحجر الصحي، سيكون مرفوقًا بالإبقاء على نظام التأطير الصحي الصارم، وتعزيز الـمراقبة الصحية من طرف المصالح المختصة، حفاظا على سلامة و صحة المواطن، وتفاديا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

مريم خميسة