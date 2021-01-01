استثمار مبلغ 40 مليار دولار شبه مستحيل

عبد الرحمان هادف: جلب الإستثمار الأجنبي و الموارد المالية

تعتزم شركة سوناطراك استثمار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حسبما جاء على لسان الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، الذي كشف عن برنامج استثماري للأعوام الخمسة المقبلة الذي سيبلغ 40 مليار دولار ، 51 بالمائة منها بالعملة الوطنية.

عبد الرحمان هادف

الخطوة تهدف إلى جلب الاستثمار الأجنبي و الموارد المالية

رافع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف لضرورة إعادة النظر في نمط تسيير شركة سوناطراك لوضع حد للممارسات السابقة في تسيير المؤسسات العمومية والشأن العام، من خلال السماح للمسؤولين من الانخراط في المسار التصحيحي لإعادة بعث الاقتصاد على أسس صحيحة.

ثمن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف تصريح المسؤول الأول على مجمع سوناطراك الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، حول عزم شركة سوناطراك استثمار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى جلب الإستثمار الأجنبي و الموارد المالية .

و لفت عبد الرحمان هادف أنه ثم تسجيل عزوف كبير للشراكة في قطاع المحروقات، مشددا على ضرورة وضع و الأطر القانونية التي تسمح لسوناطراك تكون لها شراكات مربحة، مضيفا :” قانون المحروقات الماضي كان فيه نقص فيما يخص النصوص التطبيقية ، و إذا أردنا بعث الاستثمار في قطاع المحروقات خاصة بالنسبة للشركات ، يجب إعادة النظر في الأطر التنظيمية التي تسمح أن يكون للقطاع جاذبية أكثر “.

و في السياق ذاتهن قال المتحدث:” تصريح الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار نثمنه و له دلالات كثيرة ،خاصة بالنسبة للشركاء الأجانب عزوف كبير للشراكة في قطاع المحروقات ، برنامج الإستثمار وهو برنامج خماسي مسمى بخطة تطويرالمؤسسات و يتم ضبطه على احتياطات للسوق العلمية، سوناطراك مقيدة بأسعار النفط، وستكون لها عائدات 2020 أقل من 21 مليار دولار”.

و أضاف المتحدث:” لما نتكلم على مخطط للاستثمار لسوناطراك ب 40 مليار دولار افاق 25، رقم كبير جد و لكن مرتبط بتوقعات نشاط الإنتاج، السؤال مطروح من أي يتم جلب هذا المبلغ الذي يتعدى 8 مليار دولار في السنة ،الوضعية المالية للبلاد لا تسمح بتخصيص مبلغ كبير لقطاع واحد ونحن نرافع لتنويع الاقتصاد الوطني “

وأكد عبد الرحمان هادف أن شرطة سوناطراك مطالبة بإعادة النظر في التسيير والتنظيم وفي نفس الوقت عصرنة تسيير الشركة والأجهزة التسيير لتفادي ملفات ثقيلة تكون تضر بالاقتصاد الوطني، باعتبار أنها أول مؤسسة وشركة لجلب العملة الصعبة

عبر المختص في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف في تصريح خص به “الوسط” عن أسفه لما عرفته شركة سوناطراك من تسيير عشوائي وكارثي أدى الى استغلال الموارد بطريقة غير قانونية، مشددا على ضرورة أن تلعب العدالة دورها من خلال تحديد المسؤوليات.

واعتبر هادف بأن إعادة فتح ملفات الفساد التي هزت شركة سوناطراك يعتبر نقلة نوعية في تسييرها و مردوديتها و دورها الاقتصادي، كما سيضع حد للممارسات السابقة في تسيير المؤسسات العمومية و الشأن العام، من خلال السماح للمسؤولين من الانخراط في المسار التصحيحي لإعادة بعث الاقتصاد على أسس صحيحة.

وأكد المختص في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف على ضرورة إعادة النظر في تسيير شركة سوناطراك، مشيرا بأن ذلك يدخل إطار دعوة الرئيس إلى أخلقة الحياة الاقتصادية.

وشدد عبد الرحمان على ضرورة أن تلعب شركة سوناطراك دور محوري خاصة في المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد، من أجل تحقيق الأمن الطاقوي ومواجهة التحديات، لافتا بأنه يتم العمل حاليا حيث ثم إصدار تعليمات لتشخيص الوضعية الحالية التي تمر بها مؤسسة سوناطراك من أجل وضع نظام جديد لمواكبة التحديات.

و أبرز هادف بأنه اليوم يجب العمل على تقييم العمل الذي تقوم به سوناطراك و النظام الذي تسير عليه خاصة فيما يتعلق بالقدرات من الطاقة العاملة و القدرات التكنولوجيا التي تتمتع بها المؤسسة، من أجل تمكين المؤسسة من استغلال المقومات التي تملكها من أجل تمكين القطاع الذي تعمل عليه و هو قطاع المحروقات من خلال تثمين القدرات و تسويق المنتجات التي ثم استكشافها في قطاع المحروقات ، و الذهاب إلى شعب أخرى و خاصة فيما يتعلق بالطاقات البديلة و الطاقات المتجددة.

و اعتبر المختص في التنمية الاقتصادية بأن العديد من التحديات تواجه تنتظر مؤسسة سوناطراك، خاصة فيما يتعلق بقطاع المحروقات من خلال استكشاف منابع جديدة و تثمين هذه المنتوجات خاصة من خلال تحويلها محليا و تكبيرها و استخراج مواد مضافة عالية، و أيضا الذهاب إلى إعادة استرجاع مكانتها في السوق العالمية، من خلال تبني سياسة تسويقية فعالة.

وقال هادف:” بالنسبة للتكنولوجيا والقدرات فيما يخص الموارد البشرية، لابد لشركة سوناطراك بأن تعيد النظر في تثمين القدرات البشرية التي تملكها و استرجاع الكفاءات، حتى يكون لها دور في المرحلة المقبلة خاصة فيما تعلق بالانتقال الطاقوي .

وأضاف المتحدث” كل فروع سوناطراك لها من القدرات كي تعمل في إطار هذه الاستراتيجية في أفاق 2030، لتأمين أمنها الطاقوي القومي ورفع القدرات الإنتاجية.

هارون عمر

عوائق ميدانية أمام سوناطراك

اعتبر الخبير الاقتصادي هارون عمر أن الحديث عن استثمار مبلغ 40 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة شبه مستحيل في ظل الظروف التي نعيشها ،وتراجع مداخيل الجزائر التي لم تتعدى السنة الماضية 20 مليار دولار من النفط والغاز،خاصة مع امكانية بقاء جائحة كورونا في العالم ، حيث أن الدول المنتجة للنفط تسارع الزمن من اجل تخفيض الانتاج في محاولة لرفع الأسعار لمستويات عادلة ما بين 50 و 60 دولار للبرميل.

وأكد الخبير الاقتصادي هارون عمر بأن الواقع الجديد ما بعد كورونا يحتم على الشركة اعادة هيكلة شاملة لفروعها وأساليب تسييرها مع الحرص على امتلاك المعارف الجديدة في مجالات الحديثة.

و قال هارون عمر :” أظن أن كبار الشركات العالمية تترقب حاليا الأوضاع العالمية للنفط ولن تدخل في استثمارات كبيرة خاصة أننا نتوجه بشكل حثيث نحو تقليل حجم الاستهلاك العالمي من النفط ، مشددا أن الحل الأمثل لتوسيع اعمال شركة سوناطراك هو البحث عن توسيع أعمالها خارج الجزائر في دول الجوار والتي تحتاج شركات مؤهلة كسوناطراك لتطوير حقولها وآبارها مع البحث عن الاستثمار في الطاقات المتجددة مع وجوب دخولها لمجال الاستثمار في أفكار الشباب الذي يحتاج للاحتضان والمرافقة علها تجد فكرة رائدة تمكنها من تحقيق أرباح أو تمكن الجزائر من الوصول الى أول unicorne جزائرية “.

وشدد هارون عمر أن سوق النفط الآن تعيش تقلبات عميقة وتغيرات كبيرة ما بعد كورونا، ما يحتم على الشركة الأكبر في الجزائر البحث عن استراتيجية جديدة ذات بعد داخلي لتطوير الآبار الموجودة أصلا والبحث عن آبار جديدة مع أخرى خارجية تقوم على البحث عن أسواق خارجية في التنقيب والتوزيع خاصة أن الاسواق التقليدية للجزائر أصبحت فيها المنافسة شرسة وفي الكثير من الأحيان غير شريفة وهو ما يصعب من مهمة المؤسسة على حد قوله ، مشددا بأن سوناطراك عمود للاقتصاد الوطني وقلعة من قلاع الاقتصاد النفطي في إفريقيا والعالم،

و أضاف المتحدث “ولا يكون هذا بالضرورة من أجل العمل في الجزائر بل من أجل البحث عن فرص خارج الحدود خاصة أن عديد البلدان الافريقية هي الآن بصدد التنقيب في أراضيها على النفط والغاز وهي فرص لكسب أسواق جديدة .”

إيمان لواس