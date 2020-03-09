استئناف محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية اليوم

من المنتظر أن تستأنف محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية ، حيث كان رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد رفع الجلسة السادسة من المحاكمة مساء أمس.

وواصلت المحكمة، خلال اليوم السادس، الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، حيث تداول على المنصة، محامو عدد من المتهمين على غرار الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود، الذي طلبت هيئة دفاعه إلغاء الحكم الذي أصدرته في حقه محكمة سيدي امحمد وذلك ل”بطلان إجراءات المتابعة القضائية”، والحكم ببراءته.

كما رافع محامو الإطار السابق بوزارة الصناعة تيرة أمين عن موكلهم وطلبوا إسقاط التهم الموجهة إليه وتبرئة ساحته والغاء الحكم بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا.وفي نفس السياق، طلب فريق دفاع رجل الأعمال حسان عرباوي بتبرئة هذا الأخير من تهمتي الاستفادة من سلطة التأثير على أعوان الدولة وتبييض الأموال والغاء الحكم بسجنه لمدة ست سنوات.