استئناف الدراسة حضوريا اليوم

*التكفل بنقل الطلبة

تستأنف وزارة التعليم العالي والبحث العملي النشاط البيداغوجي الحضوري في الجامعات اليوم السبت في ظل برتوكول صحي صارم من أجل إنهاء السنة الجامعية 2019 /2020 التي توقفت في الفاتح من أفريل الفارط بسبب جائحة كورونا.

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة مستعجلة لمديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه قصد إنهاء السنة الجامعية 2019/2020، وتتمة للأنشطة البيداغوجية لفائدة الطلبة يتعين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استئناف النشاط البيداغوجي الممثلة في دروس ومراجعة وتقييم حضوريا وذلك وفقا لرزنامة التحاق فيما سيخصص الأسبوع الثالث لإجراء الامتحانات حسب رزنامة كل مؤسسة جامعية حيث يستمد تطبيق هذا الإجراء إلى الدفعة الثانية من الطلبة، والى الدفعة الثالثة منهم لدى بعض المؤسسات، عند الاقتضاء.

وبخصوص الطلبة المتأخرين دعت الوزارة في تعليمتها مدير الخدمات الجامعية إلى طمأنة الطلبة حيث ستتكفل المؤسسات الجامعية بنقل الطلبة الذين يتعذر عليهم الالتحاق حضوريا، وذلك عبر برنامج خاص مشددة على ضرورة تبليغ الطلبة كل ما يتعلق بهذا الجانب من معلومات وباستمرار عبر قنوات التواصل المتاحة مع تركت الوزارة في هذا الإطار الباب مفتوحا على إمكانية المبادرة حسب ما يتلاءم وظروفها وخصوصياتها، بصفة فردية أو بالتضامن مع مؤسسات أخرى على غرار تنظيم الامتحانات على مستوى المؤسسات الجامعية بالولاية التي يقيم بها الطلبة الذين يتعذر عليهم التنقل إلى المؤسسة المسجلين فيها، مع استغلال الإمكانيات الداخلية للمؤسسة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

باية ع