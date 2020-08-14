استئناف الدراسة الجامعية في 23 أوت المقبل

أعلن وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أن الدخول الجامعي الرسمي ومواصلة التعليم عن بعد حدد بتاريخ 23 أوت 2020 ، الالتحاق بالدروس حضوريا سيعلن عنه من طرف كل مؤسسة جامعية،في تاريخ لاحق.

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر بن زيان ، من خلال منشور له على الفايسبوك بأن الطلبة الجامعيين بأن يوم 23 أوت 2020 هو تاريخ الدخول الرسمي ومواصلة التعليم عن بعد.

وأوضح المسؤول الأول في القطاع بأن الالتحاق بالدروس حضوريا سيعلن عنه من طرف كل مؤسسة جامعية في تاريخ لاحق حسب تطور الوضعية الوبائية في كل ولاية.

وفي سياق متصل ، خاطب وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطلبة ، قائلا :” نلفت عنايتكم الكريمة طالباتنا وطلبتنا الأعزاء بأن يوم 23 أوت 2020 هو تاريخ الدخول الرسمي ومواصلة التعليم عن بعد، سلامتكم وأمنكم الصحي هو همنا الأول والأساس،وكذلك كل مكونات الأسرة الجامعية الأخرى أساتذة وعمالا ومسيرين”.

إيمان لواس