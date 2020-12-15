استئناف التدريبات لأندية الرابطة الثانية في 20 ديسمبر

منحت وزارة الشباب والرياضة الضوء الأخضر من أجل استئناف منافسة الرابطة الثانية لكرة القدم التي تتواجد في مرحلة التوقف منذ شهر مارس المنصرم، وتأخر الموافقة على عودة مبارياتها على خلاف الرابطة المحترفة الأولى التي انطلق موسمها الكروي وسوف تخوض نهاية هذا الأسبوع الجولة الثالثة من المنافسة، ولهذا الغر ض أعلنت هيئة الوزير سيد علي خالدي مساء أول أمس في بيان رسمي أن انطلاق التدريبات بالنسبة لأندية الرابطة الثانية هواة سوف يكون انطلاقا من تاريخ 20 ديسمبر المقبل، تحسبا لشروعها في التحضير للموسم الكروي الجديد.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الرابطة الثانية الهاوية ابتداء من شهر فيفري من العام الجديد، وذلك على ضوء ترك الفترة الكافية للفرق من اجل التحضير من كافة النواحي التي تسمح لهم أن يكونوا في أفضل جاهزية كافية للتواجد في أفضل مستوى من أجل الانطلاق الفعلي للموسم الجديد 2020/2021، وكلفت الوزارة الوصية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل أخذ كافة التدابير اللازمة لمرافقة انطلاق تدريبات أندية الرابطة الثانية، وفق الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي الموجه لأندية كرة القد مثلما هو معمول به مع فرق الرابطة المحترفة الأولى، أين سوف تكون الرابطة الهاوية لكرة القدم بقيادة رئيسها علي مالك المسؤول الأول على هذه المنافية عوض ما كان عليه مع الرابطة المحترفة للعبة خلال المواسم السابقة، وسوف تجري منافسة الرابطة الثانية الهاوية عبر صيغة جديدة من خلال ضمها مجموع 36 فريقا مقسما على فوجين كل منهما يضم 18 فريقا تحت تسمية وسط شرق، وسط غرب

تركيبة الفوجين:

وسط شرق:

اتحاد الأخضرية، اتحاد عنابة، جمعية الخروب، دفاع تاجنانت، مولودية العلمة، مولودية بجاية، شبيبة بجاية، مولودية قسنطينة، اتحاد الشاوية، شباب باتنة، مولودية باتنة، هلال شلغوم العيد، شباب أولاد جلال، اتحاد خنشلة، وفاق المسيلة، امل بوسعادة، نجم التلاغمة وشباب بني ثور.

وسط غرب:

أمل الاربعاء، مولودية سعيدة، جمعية وهران، اولمبي ارزيوـ شباب تيموشنت، اتحاد الكرمة، مستقبل واد سلي، سريع واد ارهيو، جيل عين الدفلى، شبيبة تيارت، اتحاد الرمشي، صفاء خميس مليانة، اتحاد البليدة، وداد بوفاريك، نجم بن عكنون، شباب عين وسارة، رائد القبة واتحاد الحراش.

عيشة ق.